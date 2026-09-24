Πιέσεις στον Τζάνι Ινφαντίνο για την υπόθεση Μπάλογκαν και την ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις από μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία ζητούν εξηγήσεις για δύο συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι εν λόγω υποθέσεις αφορούν την υπόθεση Μπάλογκαν, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς και την αποτυχημένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούλιο. Οι πιέσεις αυτές έρχονται παρά τις προσπάθειες του Ινφαντίνο να κατευνάσει τα μέλη που επιδιώκουν την απομάκρυνσή του.

Αντιδράσεις για την υπόθεση Μπάλογκαν

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι η υπόθεση Μπάλογκαν. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στο παρελθόν, καθώς αφορούσε το σβήσιμο μιας κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί ο παίκτης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα στελέχη της FIFA απαιτούν να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στα ζητήματα που θα συζητηθούν.

Η απόφαση για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας είχε δημιουργήσει έντονες συζητήσεις και ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες εντός της Ομοσπονδίας. Η απαίτηση για λογοδοσία σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει την επιθυμία των μελών για διαφάνεια και εξηγήσεις.

Η αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ

Παράλληλα με την υπόθεση Μπάλογκαν, ο Τζάνι Ινφαντίνο καλείται να δώσει απαντήσεις και για την αποτυχημένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του θεσμού του Μουντιάλ. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αποτυχία. Αυτό το ζήτημα έχει επίσης προκαλέσει την δυσαρέσκεια και τις πιέσεις των στελεχών της Ομοσπονδίας.

Η ιδιωτικοποίηση ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού αθλητικού γεγονότος όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας. Η αποτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τις στρατηγικές αποφάσεις της ηγεσίας της FIFA.

Αίτημα για δημοσιοποίηση εγγράφων

Στο πλαίσιο των πιέσεων αυτών, η πρόεδος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), Ντέμπι Χιούιτ, προχώρησε σε ένα συγκεκριμένο αίτημα προς τον Τζάνι Ινφαντίνο. Ζήτησε τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις δύο προαναφερθείσες υποθέσεις, δηλαδή την υπόθεση Μπάλογκαν και την αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ. Το αίτημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τυχόν απόρριψη του αιτήματος της Ντέμπι Χιούιτ για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων θα έχει σημαντικές συνέπειες. Θα σημαίνει ότι οποιαδήποτε κίνηση αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας από την πλευρά του προέδρου της FIFA δεν θα θεωρηθεί αξιόπιστη και θα κριθεί ως ανειλικρινής, εντείνοντας περαιτέρω την κρίση εμπιστοσύνης.

Αντιπολίτευση και εκλογές του 2027

Η δυσαρέσκεια απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο δεν είναι μεμονωμένη. Στην πρώτη γραμμή της «αντιπολίτευσης» βρίσκονται η UEFA, η AFC και η CONCACAF, οι οποίες εκφράζουν ανοιχτά τις διαφωνίες τους με την τρέχουσα διοίκηση. Παρά τις έντονες πιέσεις και την οργανωμένη αντιπολίτευση, ο Ινφαντίνο παραμένει, προς το παρόν, ο μοναδικός υποψήφιος για τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο είχε επιχειρήσει να μετριάσει τις αντιδράσεις των μελών της FIFA με την αποστολή επιστολής, στην οποία αναφερόταν στην εισαγωγή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ωστόσο, η επιστολή αυτή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς οι πιέσεις για λογοδοσία συνεχίζονται και εντείνονται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta