Ο Ιβάν Σαββίδης θέτει στόχο την ευρωπαϊκή καταξίωση για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη (24/9) με τους επικεφαλής και τα στελέχη των ακαδημιών του συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο ισχυρός άνδρας των «ασπρόμαυρων» προχώρησε σε έναν αναλυτικό απολογισμό της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε την παροχή μπόνους στα στελέχη των ακαδημιών, θέτοντας ως επόμενο και φιλόδοξο στόχο την ευρωπαϊκή καταξίωση των τμημάτων υποδομής, με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Αναγνώριση της καλύτερης ακαδημίας στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους της ακαδημίας για την αφοσίωση και την προσφορά τους στον σύλλογο. Χαρακτηριστικά, ο κ. Σαββίδης σημείωσε πως ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να δημιουργήσει, όπως ο ίδιος τόνισε, την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα. Αυτή η αναγνώριση της δουλειάς που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα επιβεβαιώθηκε και με την ανακοίνωση της παροχής μπόνους στα στελέχη.

Ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μεγάλωσαν και αναπτύχθηκαν ποδοσφαιρικά μέσα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όχι μόνο κατάφεραν να φτάσουν και να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα του συλλόγου, αλλά στη συνέχεια πραγματοποίησαν μεταγραφές σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αναδεικνύοντας το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται.

Παραδείγματα επιτυχημένων ποδοσφαιριστών

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της επιτυχημένης παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί ο σύλλογος, αναφέρθηκαν ονόματα όπως ο Χρήστος Τζόλης, ο Στέφανος Τζίμας, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Σαββίδη, οι περιπτώσεις αυτών των παικτών έχουν συμβάλει καθοριστικά ώστε η δουλειά που πραγματοποιείται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να αποκτήσει πλέον ευρεία αναγνώριση στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, ενισχύοντας το κύρος του συλλόγου.

Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο και η φιλοσοφία λειτουργίας

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αφενός, απέναντι σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι πλέον στρέφονται προς ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αφετέρου, απέναντι στις οικογένειες που επιλέγουν συνειδητά την ακαδημία του συλλόγου για την ποδοσφαιρική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών τους.

«Αυτή την εμπιστοσύνη την έχει χτίσει η ακαδημία μας και πρέπει να κάνει τα πάντα να τη διατηρήσει και να την ενισχύσει», ήταν το σαφές μήνυμα του προέδρου προς τα στελέχη. Ακολούθησε και μία φράση που αποτυπώνει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιθυμεί να αντιμετωπίζεται η λειτουργία των τμημάτων υποδομής: «Εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ».

Το επόμενο βήμα: Ευρωπαϊκή καταξίωση και νέες τεχνολογίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος για τις ακαδημίες δεν σταματά στην πρωτιά εντός των ελληνικών συνόρων, παρά την αναγνωρισμένη επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί.

Αντιθέτως, ζήτησε από τους συνεργάτες του να εργαστούν για το επόμενο βήμα, ώστε η ακαδημία του ΠΑΟΚ να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες και πιο αναγνωρίσιμες στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτού του φιλόδοξου στόχου, έδωσε έμφαση στην ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ποιότητα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των νεαρών ταλέντων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta