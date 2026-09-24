Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει με επιτυχία την πορεία της στο τουρνουά WTA 500 της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Η νίκη αυτή της δίνει την ευκαιρία να προχωρήσει περαιτέρω στο τουρνουά, με την επόμενη αναμέτρηση να αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η πορεία προς τα προημιτελικά

Η 31χρονη Ελληνίδα παίκτρια, Μαρία Σάκκαρη, έδειξε σταθερότητα και αποφασιστικότητα στον αγώνα της απέναντι στη Νάο Χιμπίνο. Μετά από μια αναμέτρηση που περιλάμβανε αρκετές εναλλαγές, η Σάκκαρη κατάφερε να επιβληθεί της αντιπάλου της, κερδίζοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Η συγκεκριμένη νίκη αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Σάκκαρη, καθώς της δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης. Η παρουσία της στα προημιτελικά επιβεβαιώνει την καλή της φόρμα και την επιθυμία της να διεκδικήσει μια θέση στις κορυφαίες του τουρνουά.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της χωρίς προβλήματα, προηγούμενη αρχικά με 1-0 και στη συνέχεια με 2-1. Στο πέμπτο game, η Ελληνίδα παίκτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με break point (30-40) από το 40-15, αλλά κατάφερε να το σώσει και να κάνει το 3-2.

Στο επόμενο game, η Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Χιμπίνο, η οποία υπέπεσε σε τρία διπλά λάθη και ένα αβίαστο, οδηγώντας σε ένα εύκολο break για το 4-2. Ωστόσο, η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point. Η Χιμπίνο εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ευκαιρία και μείωσε σε 4-3.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε με ένταση, με τη Σάκκαρη να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για νέο break στο όγδοο game, καθώς δεν τελείωσε κανένα από τα τέσσερα break point που είχε. Η Χιμπίνο, μετά την πέμπτη ισοπαλία, κατάφερε να κατακτήσει το game και να ισοφαρίσει σε 4-4. Με τον τρίτο της άσο στο παιχνίδι, η Σάκκαρη έκλεισε το ένατο game για το 5-4, ενώ η Χιμπίνο ισοφάρισε σε 5-5 με love game. Η Σάκκαρη ανέκτησε το προβάδισμα με 6-5 και στο δωδέκατο game, προηγήθηκε 15-40. Στη δεύτερη ευκαιρία, μετά από ένα αβίαστο λάθος της αντιπάλου της, έφτασε στο δεύτερο break και κατέκτησε το σετ με 7-5.

Η επικράτηση στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη να χρειάζεται να αποφύγει δύο break point πριν κατακτήσει το εναρκτήριο game και να προηγηθεί με 1-0. Η Χιμπίνο αντιμετώπισε στη συνέχεια τριπλό break point, με τη Σάκκαρη να το πετυχαίνει στην τρίτη της ευκαιρία, κάνοντας το 2-0.

Με ένα love game, η Ελληνίδα τενίστρια ξέφυγε με 3-0, δείχνοντας την κυριαρχία της στο σετ. Η απόδοση της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει τον αγώνα με άνεση και να σφραγίσει την πρόκρισή της.

Οι επόμενες προκλήσεις και οι πιθανές διασταυρώσεις

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης θα είναι η Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία, η οποία βρίσκεται στην 63η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της Ελληνίδας τενίστριας στο τουρνουά.

Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά, η Σάκκαρη θα έχει διασταύρωση με την Κινέζα Σινγιού Γουάνγκ, που βρίσκεται στην 40η θέση, ή τη Ρωσίδα Τατιάνα Προζόροβα, η οποία είναι στο Νο.180 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Προζόροβα πέτυχε μια έκπληξη, νικώντας την Αλεξάντρα Εάλα με σκορ 4-6, 7-5, 6-3, γεγονός που υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση του τουρνουά.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πέρα από την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τάλια Γκίμπσον, τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών του τουρνουά WTA 500 της Σιγκαπούρης έχουν επίσης διαμορφωθεί. Συγκεκριμένα, η Μίρα Αντρέεβα θα αντιμετωπίσει τη Λάιλα Φερνάντεζ.

Ένα άλλο ζευγάρι που θα αναμετρηθεί είναι η Ελίζ Μέρτενς με τη Μάγια Χβαλίνσκα. Τέλος, η Σινγιού Γουάνγκ θα παίξει εναντίον της Τατιάνα Προζόροβα, συμπληρώνοντας έτσι τις αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης, οι οποίες υπόσχονται έντονο ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta