Μαρούσι - Περιστέρι 81-86: Φιλική νίκη για την ομάδα του Ξανθόπουλου

Το Περιστέρι επικράτησε του Αμαρουσίου με σκορ 86-81 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό του «Αγίου Θωμά». Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, διατηρώντας τον έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα για το Περιστέρι στην προετοιμασία του.

Εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Περιστερίου ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα από την πρώτη κιόλας περίοδο. Το σκορ στο δεκάλεπτο ήταν 17-29, δείχνοντας την κυριαρχία της ομάδας του Ξανθόπουλου στο ξεκίνημα του φιλικού αγώνα. Η διαφορά αυτή έθεσε τις βάσεις για την πορεία του παιχνιδιού.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, το Περιστέρι διατήρησε το προβάδισμά του, ελέγχοντας τον ρυθμό και τις εξελίξεις στο παρκέ. Παρά τις προσπάθειες του Αμαρουσίου να αντιδράσει, η ομάδα του Περιστερίου κατάφερε να κρατήσει την απόσταση ασφαλείας, φτάνοντας τελικά στη φιλική νίκη με το τελικό 86-81.

Η απόδοση του Περιστερίου

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς αθλητές. Η ομάδα του έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα, ειδικά στην επίθεση, όπου κατάφερε να πετύχει 86 πόντους. Η καλή λειτουργία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση.

Από πλευράς Περιστερίου, ο Νίκολς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, σημειώνοντας και ένα τρίποντο. Ο Άντερσον πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο Παπαδάκης συνέβαλε με 10 πόντους, εκ των οποίων δύο τρίποντα. Οι Πέιν, Χατζηδάκης και Φραΐντέλ σημείωσαν 9, 6 και 6 πόντους αντίστοιχα, με τον Φραΐντέλ να έχει και δύο τρίποντα.

Η εικόνα του Αμαρουσίου

Το Μαρούσι, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Παπαθεοδώρου, προσπάθησε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα. Παρά την ήττα, η ομάδα έδειξε σημάδια αντίδρασης και προσπάθειας, ειδικά στην επίθεση, όπου πέτυχε 81 πόντους. Το φιλικό αυτό παιχνίδι αποτελεί μια ευκαιρία για αξιολόγηση και βελτίωση.

Για το Μαρούσι, ο Γουόκερ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 28 πόντους, εκ των οποίων τρία τρίποντα. Ο Σαλάς ακολούθησε με 17 πόντους και ένα τρίποντο, ενώ ο Μαρτς πρόσθεσε 15 πόντους, σημειώνοντας επίσης τρία τρίποντα. Ο Ντε Σόουζα συνέβαλε με 13 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας του.

Οι πόντοι των παικτών

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών του Περιστερίου: Ο Νίκολς σημείωσε 19 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο. Ο Πετράκης πρόσθεσε 2 πόντους, ενώ ο Φιντς σημείωσε 6 πόντους. Ο Παπαδάκης πέτυχε 10 πόντους, με δύο τρίποντα, και ο Κάριους 5 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο. Ο Φραΐντέλ συνέβαλε με 6 πόντους, σημειώνοντας δύο τρίποντα. Ο Γκιουζέλης δεν αναφέρεται με πόντους. Ο Άντερσον είχε 15 πόντους, ο Πέιν 9 πόντους και ο Χατζηδάκης 6 πόντους. Ο Καματερός πέτυχε 3 πόντους, με ένα τρίποντο, ενώ ο Θωμάκος και ο Ασωνίτης σημείωσαν 5 και 0 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών του Αμαρουσίου: Ο Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους, εκ των οποίων τρία τρίποντα. Ο Κόνιαρης και ο Κουάνι σημείωσαν από 2 πόντους ο καθένας. Ο Σαλάς πέτυχε 17 πόντους, με ένα τρίποντο. Ο Ντε Σόουζα πρόσθεσε 13 πόντους, και ο Μαρτς 15 πόντους, με τρία τρίποντα. Ο Τζάκσον δεν αναφέρεται με πόντους. Ο Γουέαρ και ο Κασελάκης σημείωσαν από 2 πόντους ο καθένας, ενώ ο Ιορδάνου δεν αναφέρεται με πόντους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta