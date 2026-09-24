Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην κορυφή των μπάτζετ της Euroleague

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πρωταγωνιστούν σε οικονομικό επίπεδο στη νέα EuroLeague, με τα μπάτζετ τους να κατατάσσονται στην κορυφή της λίστας των ομάδων. Το νέο salary cap αλλάζει τα δεδομένα για όλους τους συλλόγους, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσά που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν οι 20 ομάδες για να κυνηγήσουν τον μεγάλο στόχο.

Οι ελληνικοί «γίγαντες» στην κορυφή της Euroleague

Στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας δεσπόζουν οι δύο ελληνικές ομάδες, αποδεικνύοντας ότι τα μπάτζετ τους έχουν περάσει για ακόμα μία φορά σε άλλη σφαίρα. Οι «πράσινοι» έχουν ανεβάσει σημαντικά τον πήχη των επενδύσεων τους, δείχνοντας τις φιλοδοξίες τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η περσινή συναρπαστική χρονιά βρήκε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια, με τον ανταγωνισμό να φτάνει φέτος στο κατακόρυφο. Αρκετοί σύλλογοι αύξησαν πολύ τις επενδύσεις τους, αν και λίγοι είναι αυτοί που μιλούν ανοιχτά για τους ακριβείς αριθμούς των μπάτζετ τους.

Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού και οι κορυφαίες αμοιβές

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μαζί με την έλευσή του, το αγωνιστικό μπάτζετ της ομάδας εκτοξεύτηκε. Το ποσό αυτό πλησιάζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τη φορολογία μπορεί να ανεβαίνει και έως τα 53 εκατομμύρια ευρώ. Το ρόστερ έχει γεμίσει με συμβόλαια που κατατάσσονται στα υψηλότερα της Ευρώπης.

Στην κορυφή των «πράσινων» συμβολαίων βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν με 4.500.000 ευρώ ετησίως. Από 4.000.000 ευρώ λαμβάνουν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ακολουθεί με 3.500.000 ευρώ ετησίως, ενώ σημαντικά συμβόλαια υπάρχουν και σε όλο τον βασικό κορμό της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί τον κορμό του με σημαντικές επενδύσεις

Ο κάτοχος του τροπαίου, Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι, διατήρησε τον ισχυρό του κορμό. Η ομάδα πραγματοποίησε τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις με στόχο να κρατήσει τον «θρόνο» της στην EuroLeague. Το αγωνιστικό μπάτζετ των «ερυθρολεύκων» ανέρχεται κοντά στα 23 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει την πρόθεση του οργανισμού για σημαντική επένδυση.

Ο Σάσα Βεζένκοβ παραμένει στην κορυφή των αποδοχών του Ολυμπιακού με περισσότερα από 3.500.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ ακολουθεί με 3.000.000 ευρώ. Στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» προστέθηκε και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος θα λαμβάνει 2.500.000 ευρώ τον χρόνο. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται στα 2.300.000 ευρώ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στα 2.150.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσό απελευθερώθηκε από το μπάτζετ της ομάδας μετά τη φυγή του Τόμας Γουόκαπ για την Ντουμπάι BC, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία στις κινήσεις του Ολυμπιακού.

Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων της διοργάνωσης

Η φετινή 20άδα των ομάδων της EuroLeague παρουσιάζει συγκεκριμένες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Η Μονακό, αδυνατώντας να επιλύσει τα σοβαρά οικονομικά της προβλήματα, αποχώρησε από τη διοργάνωση.

Τη θέση της Μονακό πήρε η φιναλίστ του περσινού EuroCup, Μπεσίκτας. Αυτή η εξέλιξη ήρθε εκμεταλλευόμενη και την αδυναμία της κατόχου του τροπαίου του EuroCup, Μπουργκ, να δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση της EuroLeague.

Πέρα από τους δύο «αιωνίους» της Ελλάδας, αρκετές ομάδες έχουν κινηθεί επιθετικά στην αγορά των μεταγραφών, ενισχύοντας τα ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta