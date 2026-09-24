Ο Νίκος Περσίδης για τη νέα σεζόν του ΠΑΟΚ: «Τα 6.000 διαρκείας δείχνουν τη δυναμική»

Ο Νίκος Περσίδης προέβη σε δηλώσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον ΠΑΟΚ, αναλύοντας τους στόχους και τις προσδοκίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο σάιτ της ΕΣΑΚΕ, ο αθλητής αναφέρθηκε στην επερχόμενη σεζόν, καθώς και στην παρουσία του «δικεφάλου του βορρά» στο Super Cup.

Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου

Ο Νίκος Περσίδης, ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου με τον ΠΑΟΚ, προέβη σε δηλώσεις στο σάιτ της ΕΣΑΚΕ, αναλύοντας τις προοπτικές και τις φιλοδοξίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η νέα σεζόν θα χαρακτηριστεί από έντονο ανταγωνισμό, θεωρώντας την ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ, η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο σύλλογος επιδιώκει να πραγματοποιήσει ένα ακόμα βήμα προόδου. Στόχος είναι να γραφτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον «δικέφαλο του βορρά».

Οι φιλοδοξίες και η δίψα για επιτυχία

Οι προσδοκίες εντός της ομάδας είναι υψηλές, με όλα τα μέλη του συνόλου να επιθυμούν διακαώς να πετύχουν κάτι σημαντικό. Η κοινή επιδίωξη είναι να προσφέρουν χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί.

Ο Περσίδης υπογράμμισε τη συλλογική βούληση για την επίτευξη αυτών των στόχων, τονίζοντας ότι η ομάδα εργάζεται με αφοσίωση προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας σεζόν και να φέρει θετικά αποτελέσματα. Όπως δήλωσε, «όλοι στην ομάδα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι καλό και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».

Το Super Cup ως επιβράβευση και ευκαιρία

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Super Cup αναγνωρίζεται από τον Νίκο Περσίδη ως μια άμεση επιβράβευση για τις επιτυχίες που σημειώθηκαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Αυτή η συμμετοχή αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας και των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Παράλληλα, ο αθλητής χαρακτήρισε το Super Cup ως μια επιπλέον και σημαντική ευκαιρία για την ομάδα να δείξει από την αρχή της χρονιάς τις δυνατότητές της. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει το επίπεδο ετοιμότητάς του και τις προοπτικές του για τη φετινή σεζόν.

Η εντυπωσιακή δυναμική των εισιτηρίων διαρκείας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από τον Νίκο Περσίδη είναι ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν διατεθεί. Τα περισσότερα από 6.000 διαρκείας καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον αθλητή, την ισχυρή δυναμική που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και την αφοσίωση των φιλάθλων του.

Ο Περσίδης αναγνώρισε τη σπουδαιότητα αυτής της στήριξης, δηλώνοντας ότι η παρουσία και η υποστήριξη του κόσμου θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας που θα καταβάλει η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. «Ξέρουμε ότι η στήριξη του κόσμου θα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Ευχές για μια επιτυχημένη και υγιή σεζόν

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Περσίδης εξέφρασε τις ευχές του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ευχήθηκε να είναι μια σεζόν γεμάτη θέαμα, προσφέροντας πλούσιες στιγμές στους φιλάθλους, καθώς και γεμάτα γήπεδα.

Επιπλέον, ευχήθηκε να υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων, καθώς και υγεία για όλους τους αθλητές, χωρίς τραυματισμούς, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν το παιχνίδι στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta