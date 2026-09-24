F1: Απόλυτη κυριαρχία Mercedes με Ράσελ και Αντονέλι στο FP2 του GP Αζερμπαϊτζάν

Η Mercedes έκλεισε την πρώτη ημέρα στο Μπακού με ένα εντυπωσιακό 1-2 στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε ξανά ο ταχύτερος οδηγός, ενώ ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε δυναμικά μετά το πρωινό πρόβλημα που αντιμετώπισε, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Η απόδοση των «Ασημένιων Βελών» έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον ανταγωνισμό.

Η κυριαρχία της Mercedes στις ελεύθερες δοκιμές

Ο Τζορτζ Ράσελ συνέχισε την εξαιρετική του πορεία από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) και ολοκλήρωσε την Πέμπτη στην κορυφή και της δεύτερης περιόδου (FP2) του GP Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Mercedes σημείωσε χρόνο 1:43.347, οδηγώντας τα «Ασημένια Βέλη» σε ένα άνετο 1-2.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, 0,552 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Η διαφορά της Mercedes από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό ήταν το μεγάλο μήνυμα της ημέρας στην πίστα του Μπακού.

Η απόδοση των αντιπάλων και η διαφορά

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull βρέθηκε στην τρίτη θέση, 0,827 δευτερόλεπτα μακριά από τον χρόνο του Ράσελ, υποδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά στην απόδοση. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον για τη Ferrari.

Η Mercedes φάνηκε να διαθέτει ρυθμό τόσο σε καθαρό γύρο όσο και σε ό,τι πρόλαβε να φανεί από τα μεγαλύτερα stint, παρά τις σημαντικές διακοπές και τα τεχνικά προβλήματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μονοθέσιο W17 έδειξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε μια διαδρομή έξι χιλιομέτρων, όπου η απόδοση στις μεγάλες ευθείες και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι κρίσιμες.

Το ατύχημα του Άρβιντ Λίντμπλαντ και η κόκκινη σημαία

Η πρώτη κόκκινη σημαία του αγωνιστικού τριημέρου εμφανίστηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη του FP2. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ακούμπησε με το πίσω δεξί μέρος της Racing Bulls στον τοίχο στην είσοδο του στενού τμήματος του Κάστρου, στη στροφή 9. Ο νεαρός οδηγός συνέχισε με δεύτερη επαφή λίγα μέτρα αργότερα.

Ο Λίντμπλαντ σταμάτησε πιο πάνω στην ανηφόρα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί για περίπου εννέα λεπτά, ώστε να καθαριστούν τα θραύσματα από την πίστα. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο ατύχημα του Λίντμπλαντ σε FP2, έπειτα από ένα παρόμοιο περιστατικό στη Μαδρίτη πριν από 13 ημέρες. Ο Βρετανός πρόλαβε να γράψει μόνο τέσσερις γύρους και έμεινε στην 18η θέση.

Η επιστροφή του Κίμι Αντονέλι μετά το πρόβλημα

Ο Κίμι Αντονέλι είχε χάσει μεγάλο μέρος του FP1, όταν το μονοθέσιό του σταμάτησε στη στροφή 7 με καπνό να βγαίνει από τη Mercedes του, λόγω υδραυλικού προβλήματος. Η ομάδα χρειάστηκε να αλλάξει τη μονάδα ισχύος του W17 πριν από το FP2, γεγονός που καθυστέρησε την εμφάνισή του στην πίστα.

Παρά το ότι έχασε περίπου 30 λεπτά από τη δεύτερη διαδικασία, λόγω των εργασιών και της διακοπής που προκλήθηκε από την κόκκινη σημαία, ο Ιταλός επέστρεψε στην πίστα και έδειξε αμέσως ανταγωνιστικός. Σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, 0,552 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα της Mercedes.

Η εξέλιξη της δεύτερης περιόδου δοκιμών

Μετά την επανεκκίνηση της διαδικασίας, οι ομάδες έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τη μαλακή γόμα των ελαστικών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τα πρώτα σοβαρά προγράμματα προσομοίωσης κατατακτήριων δοκιμών. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο πρώτος που κατέβηκε κάτω από το 1:45, σημειώνοντας χρόνο 1:44.473.

Ωστόσο, ο Τζορτζ Ράσελ ανέλαβε γρήγορα τον πλήρη έλεγχο, σημειώνοντας αρχικά 1:43.759, επτά δέκατα ταχύτερα από τον Μονεγάσκο. Στη συνέχεια, βελτίωσε περαιτέρω τον χρόνο του σε 1:43.347, διασφαλίζοντας την κορυφή για τη Mercedes.

Με πληροφορίες από: Gazzetta