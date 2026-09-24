Η ΑΕΚ παραμένει στην Αγγλία για μια εβδομάδα ενόψει Σαχτάρ και Σίτι

Η ΑΕΚ έλαβε την οριστική απόφαση να παραμείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της. Η παραμονή αυτή αφορά τους αγώνες με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ως άμεση συνέπεια αυτής της επιλογής, θα ζητηθεί η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Οριστική απόφαση για παραμονή στην Αγγλία

Η διοίκηση της ΑΕΚ προχώρησε στην οριστικοποίηση της απόφασης να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάστημα μίας εβδομάδας. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε αναγκαία με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας από τα συνεχή ταξίδια. Η παραμονή αυτή αφορά την περίοδο μεταξύ των δύο σημαντικών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που έχει να δώσει η Ένωση.

Η σκέψη για παραμονή στην Αγγλία είχε εκφραστεί και νωρίτερα, όπως είχε αναφερθεί, και πλέον με την οριστική απόφαση, η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί πλήρως στους αγωνιστικούς της στόχους χωρίς επιπλέον μετακινήσεις. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Αγγλία περιλαμβάνει δύο κρίσιμους αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της ομάδας και απαιτεί πλήρη συγκέντρωση.

Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 20 Οκτωβρίου, η Ένωση θα αγωνιστεί κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο αγώνας αυτός θα φιλοξενηθεί στο «Έτιχαντ», την έδρα της αγγλικής ομάδας. Η διαδοχή των δύο αυτών αναμετρήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα καθιστά την παραμονή στην Αγγλία μια πρακτική λύση για την ομάδα.

Αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο

Η απόφαση της ΑΕΚ να παραμείνει στην Αγγλία για την προετοιμασία των ευρωπαϊκών της αγώνων επιφέρει την αναβολή μίας αναμέτρησης του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα προχωρήσει σε αίτημα για αναβολή του αγώνα της με τον Ατρόμητο. Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε αρχικά οριστεί να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Περιστέρι.

Το αίτημα αναβολής θα γίνει με χρήση του δικαιώματος που έχει η ομάδα, δεδομένης της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και του απαιτητικού προγράμματος. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε επιβεβαιώσει την πρόθεση της ΑΕΚ να αιτηθεί την αναβολή της αναμέτρησης, τονίζοντας τη σημασία της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Διευθέτηση προπονητικών λεπτομερειών

Πέραν της απόφασης για την παραμονή στην Αγγλία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης των απαραίτητων λεπτομερειών για την προπονητική της προετοιμασία. Η ομάδα έχει ξεκινήσει επαφές για να κλείσει συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο στο Νησί, όπου θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Οι επαφές αυτές βρίσκονταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, με στόχο να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προπόνηση των ποδοσφαιριστών. Η εξασφάλιση ενός κατάλληλου προπονητικού κέντρου είναι ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη προετοιμασία της ομάδας μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Πιθανή νέα ημερομηνία για το ματς του πρωταθλήματος

Αναφορικά με τον αναβληθέντα αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, εξετάζεται ήδη μία πιθανή ημερομηνία για τη διεξαγωγή του. Σύμφωνα με δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, υπάρχει μία κενή ημερομηνία στο καλεντάρι, αυτή της 16ης Δεκεμβρίου.

Δεδομένου ότι η απόφαση της ΑΕΚ για παραμονή στην Αγγλία έχει πλέον οριστικοποιηθεί, είναι πιθανό η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο να μετατεθεί για την εν λόγω ημερομηνία. Η διευθέτηση της νέας ημερομηνίας θα επιτρέψει την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, παρά την αναβολή που προκύπτει από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta