Η Euroleague ξεκινά: Οι παίκτες-έκπληξη που αναμένονται να λάμψουν

Η Euroleague ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία της για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, πλούσιο θέαμα και άφθονο ταλέντο, καθώς 20 ομάδες θα μπουν στο «ρινγκ» για να διεκδικήσουν τη νίκη και το γόητρο. Παράλληλα με τους καθιερωμένους αστέρες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και σε παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν την έκπληξη της σεζόν.

Η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου

Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 της Euroleague ξεκινά επίσημα την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι συναρπαστική, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις, θέαμα και άφθονο ταλέντο. Συμμετέχουν 20 ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν για το γόητρο, τον μπασκετικό «εγωισμό» και την ικανοποίηση των φιλάθλων τους.

Η παρουσία πολλών νέων προσώπων προσθέτει στην απρόβλεπτη φύση του θεσμού, καθιστώντας τον ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Οι ομάδες έχουν προετοιμαστεί για να παλέψουν σκληρά σε κάθε αναμέτρηση, με στόχο την επικράτηση.

Οι καθιερωμένοι πρωταγωνιστές και οι «κρυφοί άσοι»

Η Euroleague, εδώ και αρκετές σεζόν, έχει αναδείξει πολλούς και σπουδαίους πρωταγωνιστές. Πρόκειται για αθλητές με σημαντικές παραστάσεις, υψηλή ποιότητα και ταλέντο, οι οποίοι διαθέτουν ηγετικά χαρακτηριστικά, έχουν κατακτήσει τίτλους και σημειώνουν υψηλά νούμερα. Αυτές οι βαρυσήμαντες προσωπικότητες χαίρουν σεβασμού από το μπασκετικό κοινό και μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τον θεσμό ακόμα πιο απρόβλεπτο είναι οι παίκτες - έκπληξη. Αυτοί οι αθλητές, που φαινομενικά αποτελούν είτε ρολίστες είτε πιο «low profile» μονάδες, βρίσκονται «κάτω από τα ραντάρ». Δεν είναι φτιαγμένοι για να κάνουν τη διαφορά, τουλάχιστον στη θεωρία, αλλά στην πράξη μπορούν να εξελιχθούν σε «άσο» στο μανίκι των προπονητών.

Η φετινή Euroleague αναμένεται να έχει αρκετούς τέτοιους παίκτες. Πρόκειται για μια πεντάδα αθλητών που, χωρίς να είναι οι σταρ των ομάδων τους, πιθανότατα θα αποτελέσουν τον «x factor» στα χέρια των προπονητών τους. Αυτοί οι απρόβλεπτοι πρωταγωνιστές μπορούν να αποδειχθούν «λίρα εκατό» για κάθε σύνολο.

Ο Εμπάι Εντιάι: Μια προσθήκη για τους Πρωταθλητές Ευρώπης

Ένας από τους παίκτες που αναμένεται να λάμψουν κάτω από τα ραντάρ είναι ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ, Εμπάι Εντιάι. Ο Εντιάι εντάχθηκε στους Πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, προερχόμενος από τη Βιλερμπάν. Ο στόχος της μεταγραφής του είναι να πλαισιώσει τον MVP Σάσα Βεζένκοβ στη θέση «4».

Ο Ολυμπιακός εμπλούτισε το έμψυχο δυναμικό του με έναν παίκτη - πολυεργαλείο, από αυτούς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας «λατρεύει» να έχει στις ομάδες του. Ο Εντιάι ήταν κάτοικος Λιόν με τη φανέλα της Βιλερμπάν για τρία χρόνια, πριν μετακομίσει στους Πειραιώτες.

Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Σενεγαλέζου φόργουορντ

Ο Εμπάι Εντιάι διακρίνεται για τα φυσικά του προσόντα και τις αθλητικές του ικανότητες. Βλέπει τον κόσμο από τα 204 εκατοστά, διαθέτει μακριά άκρα και είναι γρήγορος και αλτικός. Έχει ιδιαίτερη έφεση στην άμυνα και στο ριμπάουντ, ενώ είναι αποτελεσματικός στο transition, καθώς μπορεί να τρέξει γρήγορα το γήπεδο. Παράλληλα, λειτουργεί ως «rim protector», προστατεύοντας τη ρακέτα της ομάδας του.

Το σουτ δεν αποτελεί το κύριο «ατού» του, ωστόσο μπορεί να σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους. Είναι αποτελεσματικός σε δεύτερες επιθέσεις, από μέση απόσταση και μέσα στο ζωγραφιστό, είτε με πλάτη είτε με πρόσωπο στο καλάθι. Οι Πειραιώτες δεν απέκτησαν έναν αθλητή για να βάζει 20άρες και 30άρες, καθώς έχουν άλλους για αυτό τον ρόλο.

Αντιθέτως, ο Εντιάι αναμένεται να δώσει βάθος στο ρόστερ, να σκληρύνει την άμυνα, να ξεσηκώσει το γήπεδο με την ενέργειά του και να θωρακίσει τη ρακέτα των ερυθρόλευκων. Διακρίνεται για το καλό του «box out» και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως small forward όσο και ως power forward, προσφέροντας ευελιξία στον προπονητή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta