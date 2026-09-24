Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν την κορυφαία συνεργασία τους

Η Cyclon ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο Ιταλό οδηγό Matteo Fontana, υποστηρίζοντάς τον στην πρώτη του εμφάνιση στο WRC2. Η συμμετοχή αυτή θα πραγματοποιηθεί στο χωμάτινο Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας, έναν αγώνα που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα πληρώματα και τα αυτοκίνητα. Η εταιρεία, με την επιτυχία, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία στο DNA της, διατηρεί την παγκόσμιου βεληνεκούς συνεργασία με τον Ιταλό Πρωταθλητή WRC3.

Η πρώτη εμφάνιση στο WRC2 και το Ράλλυ Σαρδηνίας

Ο Matteo Fontana θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην κατηγορία WRC2, με την αμέριστη υποστήριξη της Cyclon. Ο ταλαντούχος Ιταλός οδηγός θα αγωνιστεί στο Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας, έναν αγώνα που διεξάγεται σε χωμάτινες διαδρομές και θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής, ο Fontana θα οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Rally2, επιδιώκοντας μια δυναμική παρουσία στην πατρίδα του.

Αυτή η εξέλιξη ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της Cyclon, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και στην επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων. Η εταιρεία έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για υποστήριξη σε απαιτητικά αγωνιστικά περιβάλλοντα, όπου η διαχείριση δύσκολων συνθηκών είναι καθοριστική.

Μια συνεργασία βασισμένη σε επιτυχίες και αξίες

Η τρέχουσα συμμετοχή στο Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας σηματοδοτεί τον τρίτο αγώνα στον οποίο η Cyclon συνεργάζεται με τον Matteo Fontana. Η κοινή τους πορεία έχει ήδη στεφθεί με σημαντικές επιτυχίες, καθώς ο Ιταλός οδηγός έχει κατακτήσει δύο νίκες σε προηγούμενες διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, οι νίκες αυτές σημειώθηκαν στο Ράλλυ Ακρόπολις και στο Ράλλυ Πορτογαλίας, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική της συνεργασίας τους.

Η Cyclon, έχοντας την επιτυχία, την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη διαχείριση απαιτητικών συνθηκών στο DNA της, επιλέγει να επενδύει σε συνεργασίες που αντικατοπτρίζουν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες. Η διατήρηση αυτής της παγκόσμιου βεληνεκούς συνεργασίας με τον Ιταλό Πρωταθλητή WRC3 Matteo Fontana, αυτή τη φορά στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό WRC2, ενισχύει περαιτέρω αυτή τη φιλοσοφία.

Οι ιδιαίτερες προκλήσεις των ειδικών διαδρομών

Ο ιταλικός αγώνας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους αγωνιζομένους, καθώς τα πληρώματα καλούνται να συνδυάσουν την ταχύτητα με την αξιοπιστία σε δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι νικητές της κατηγορίας WRC2 έχουν καταφέρει να βρεθούν ακόμη και στην πρώτη εξάδα της γενικής κατάταξης, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Όσον αφορά στις ειδικές διαδρομές, αυτές χαρακτηρίζονται από στενούς χωμάτινους δρόμους, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία έξοδος διαφυγής. Αυτό σημαίνει ότι το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Επιπλέον, η αυξημένη φθορά των ελαστικών στη σκληρή επιφάνεια καταπονεί σημαντικά τους συμμετέχοντες, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση και αντοχή.

Έτοιμοι για ένα νέο κεφάλαιο στη Σαρδηνία

Με την εμπειρία και τις επιτυχίες των προηγούμενων αγώνων να λειτουργούν ως σημαντική παρακαταθήκη, η Cyclon και ο Matteo Fontana δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτή την ακόμη μία απαιτητική αγωνιστική πρόκληση. Η πρώτη συμμετοχή του Ιταλού οδηγού στην κατηγορία WRC2 αποτελεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία.

Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι μια δυναμική και ανταγωνιστική παρουσία στις ειδικές διαδρομές της Σαρδηνίας. Η προετοιμασία τους είναι εντατική, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την ικανότητά τους να διακριθούν σε ένα από τα κορυφαία επίπεδα του παγκόσμιου ράλλυ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta