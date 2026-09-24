Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Euroleague Women, συνεχίζει στο EuroCup

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους της EuroLeague Women, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από την Εμλάκ Κονούτ με τελικό σκορ 91-68. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κλειστό του Χολαργού, όπου οι «πράσινες» δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το πολύ κακό τους ξεκίνημα. Πλέον, η ομάδα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία στους ομίλους του EuroCup.

Το δύσκολο ξεκίνημα και η κυριαρχία των φιλοξενούμενων

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στη EuroLeague Women έλαβε τέλος, καθώς η ομάδα της Σελέν Ερντέμ αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Οι «πράσινες» πλήρωσαν το πολύ κακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς δυσκολεύτηκαν σημαντικά να βρουν λύσεις στην επίθεση, παρουσιάζοντας αστοχία και πολλά λάθη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός είχε 0/4 τρίποντα στο ξεκίνημα, γεγονός που οδήγησε την Εμλάκ Κονούτ να πάρει τα ηνία του αγώνα από πολύ νωρίς, διαμορφώνοντας το σκορ σε 0-8 στο 3ο λεπτό. Η προπονήτρια Ερντέμ αναγκάστηκε να καλέσει τάιμ άουτ, ωστόσο οι «πράσινες» συνέχισαν να έχουν πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι. Ο τουρκικός σύλλογος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πήρε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση, φτάνοντας στο 1-16 στο 6ο λεπτό, έπειτα από δύο συνεχόμενα τρίποντα της Άλεν. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται με 23 πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-26.

Η εκτόξευση της διαφοράς στο πρώτο ημίχρονο

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να μειώσει τη διαφορά, με την Μπετζέντ να σκοράρει γκολ φάουλ και να διαμορφώνει το 8-20 στο 11ο λεπτό. Ωστόσο, οι Τουρκάλες είχαν άμεση απάντηση, με την Άλεν να ευστοχεί ξανά από τα 6.75 μέτρα, κάνοντας γρήγορα το 8-32 στο 12ο λεπτό.

Η Σάρα Μπετζέντ ευστόχησε σε δύο τρίποντα, αλλά το πρόβλημα για την ομάδα της Ερντέμ εντοπιζόταν στην άμυνα. Η Άλεν και η Μαβούνγκα διαμόρφωσαν το 11-40 στο 14ο λεπτό υπέρ της Εμλάκ Κονούτ. Η τουρκική ομάδα συνέχισε να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο, εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 30 πόντους, φτάνοντας στο 17-47 στο 16ο λεπτό, με εντυπωσιακά ποσοστά (10/15 τρίποντα, 66.6%). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Εμλάκ Κονούτ να ελέγχει πλήρως τον αγώνα και να βρίσκει εύκολα καλάθια, πληγώνοντας την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η διαφορά έφτασε τους 41 πόντους, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 17-58.

Βελτιωμένη εικόνα στην επανάληψη και συνέχεια στο EuroCup

Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός έδειξε καλύτερη εικόνα, προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά και κέρδισε το τρίτο δεκάλεπτο. Παρόλα αυτά, η απόσταση στο σκορ παρέμενε μεγάλη και η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η Εμλάκ Κονούτ πήρε δίκαια τη νίκη, αφήνοντας τις «πράσινες» εκτός συνέχειας στην EuroLeague Women.

Μετά τον αποκλεισμό από την EuroLeague Women, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στους ομίλους του EuroCup Γυναικών, όπως προβλέπεται από τη διοργάνωση.

Οι διακριθείσες παίκτριες της αναμέτρησης

Από την πλευρά της Εμλάκ Κονούτ, η Στέφανι Μαβούνγκα κυριάρχησε με 19 πόντους, δείχνοντας πολύ εύστοχη. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η Λίντσεϊ Άλεν, η οποία πρόσθεσε 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ η Πάλας Κουνάγι συνέβαλε με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ στο ενεργητικό της τουρκικής ομάδας.

Για τον Παναθηναϊκό, παρά την επιθετική πολυφωνία, η Σεντόνα Πρινς οδήγησε την ομάδα με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Η Ιωάννα Χατζηλεοντή ακολούθησε με 10 πόντους, ενώ την τριάδα των κορυφαίων σκόρερ συμπλήρωσε η Αρίκα Κάρτερ, προσφέροντας 9 πόντους και 4 ασίστ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko