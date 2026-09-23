Σε συναγερμό οι γαλλικές αρχές για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία. Αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις απαιτούν εκτεταμένη προετοιμασία, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη μετακίνηση φιλάθλων.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μασσαλία

Ο Ρονάν Ντελκρουά, αξιωματούχος της γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), αναφέρθηκε στο παιχνίδι μιλώντας στο RMC Sport. Εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με σημαντική μετακίνηση οπαδών απαιτούν ενισχυμένη προετοιμασία από τις αρχές.

Ο Ντελκρουά υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ιδιαίτερα με το νέο τους format, παρουσιάζουν πάντα έναν βαθμό απρόβλεπτου. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις επερχόμενες επισκέψεις της Γαλατασαράι, η οποία θα βρεθεί δύο φορές στη Γαλλία, αρχικά στη Λιλ και στη συνέχεια στο Παρίσι, ενώ έμφαση δίνεται και στην άφιξη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία στα μέσα Οκτωβρίου.

Αντιπαλότητες και παρουσία φιλάθλων

Ο αξιωματούχος της DNLH σημείωσε ότι είναι γνωστές οι αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους. Παράλληλα, τόνισε τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Για αυτούς τους λόγους, καθίσταται αυτονόητο ότι οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις θα παρακολουθούνται πολύ στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον Ντελκρουά, οι αγώνες αυτοί απαιτούν σημαντική προεργασία και ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Τόσο οι ελληνικοί όσο και οι τουρκικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες των φιλοξενούμενων. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην παρουσία πολυπληθών κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που καθιστά ορισμένες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου κινδύνου.

Η διαδικασία σχεδιασμού ασφαλείας

Ο σχεδιασμός για τέτοιου είδους αναμετρήσεις ξεκινά ουσιαστικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των διοργανώσεων. Σε αυτή τη φάση, διοργανώνεται ένα μεγάλο σεμινάριο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στο οποίο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας της UEFA, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων συλλόγων και στελέχη των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, πραγματοποιείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών. Συζητούνται θέματα όπως το προφίλ των οπαδών, ο αναμενόμενος αριθμός όσων πρόκειται να ταξιδέψουν, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει η γηπεδούχος ομάδα για την υποδοχή των φιλάθλων των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, η αστυνομία παρέχει τις δικές της κατευθύνσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των φιλάθλων.

Συνεργασία αρχών και αξιολόγηση κινδύνου

Σε επόμενο στάδιο, οι γαλλικές αρχές έρχονται σε επαφή με τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την περαιτέρω αξιολόγηση του κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από την αναμέτρηση.

Περίπου έναν μήνα πριν από την ημερομηνία του αγώνα, η τοπική αστυνομία και ο νομάρχης της περιοχής πραγματοποιούν μια πρώτη σύσκεψη. Σε αυτή τη συνάντηση, γίνεται η αξιολόγηση της απειλής και του κινδύνου, ενώ παράλληλα ξεκινά ο λεπτομερής σχεδιασμός των μέτρων που θα εφαρμοστούν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta