Ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας για την ετοιμότητα του γηπέδου της Παραλίας

Ο Γιώργος Ράλλης, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, μετέφερε με επιφύλαξη τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί σχετικά με την ετοιμότητα του γηπέδου της Παραλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, το Δημοτικό Στάδιο αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε η ομάδα να αγωνιστεί στην έδρα της. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, όπου η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Η αναμονή για την επιστροφή στην έδρα

Η Καλαμάτα έχει επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 25 χρόνια, παρουσιάζοντας μια ανταγωνιστική εικόνα. Ωστόσο, παρά την επιστροφή της, το γήπεδο της Παραλίας δεν είναι ακόμα έτοιμο, καθώς μπαίνουμε στον Οκτώβριο.

Αυτή η κατάσταση έχει αναγκάσει τη «Μαύρη Θύελλα» να αγωνιστεί ως τυπικά γηπεδούχος σε διάφορες πόλεις, όπως η Καλλιθέα, η Τρίπολη, το Περιστέρι και η Νεάπολη. Μάλιστα, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτας μέχρι το τέλος του 2026 έχουν οριστεί να διεξαχθούν στη Νεάπολη.

Διαβεβαιώσεις με επιφύλαξη

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Ράλλης, μίλησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ3, όπου και μετέφερε τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως ανέφερε, τον διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο η ομάδα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην έδρα της, ωστόσο ο ίδιος εξέφρασε την πληροφορία αυτή με επιφύλαξη.

Η ημερομηνία που ακούστηκε έξω από την Περιφέρεια είναι συγκεκριμένα 2 ή 3 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το Δημοτικό Στάδιο θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής κόντρα στον Ηρακλή, εφόσον τηρηθούν οι διαβεβαιώσεις.

Το αίσθημα του κόσμου και οι επιπτώσεις

Ο Γιώργος Ράλλης τόνισε ότι ο κόσμος της Καλαμάτας νιώθει την απουσία της ομάδας από την πόλη, καθώς μετά από 26 χρόνια δεν έχει καταφέρει να δει την ομάδα της να αγωνίζεται με ανταγωνιστικούς αντιπάλους στην πρώτη κατηγορία εντός έδρας. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «θλιβερή».

Αν και αγωνιστικά η κατάσταση δεν έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής, υπάρχει η ελπίδα να μη στοιχίσει στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος περιέγραψε την κατάσταση ως «Γολγοθά», καθώς η ομάδα έχει γίνει «εποχούμενη». Το να παίζει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα εκτός έδρας είναι κάτι που δεν αντέχεται, όπως υπογράμμισε.

Χρηματοδότηση και πρόοδος των έργων

Το έργο της ανακατασκευής του γηπέδου αφορά την Περιφέρεια και τον Δήμο, οι οποίοι είναι και οι φορείς που το χρηματοδοτούν. Η Περιφέρεια συμμετέχει με περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Δήμος συνεισφέρει με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο εργολάβος που έχει αναλάβει τις εργασίες είναι Καλαματιανός και έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν.

Τα κονδύλια προβλέφθηκαν από τον Ιανουάριο και ξεκόλλησαν έπειτα από παρεμβάσεις. Ο Ράλλης διευκρίνισε ότι δεν ξεκίνησαν αργά οι εργασίες, αλλά αυτοί είναι οι απαιτούμενοι χρόνοι. Πρόσθεσε ότι μιλάει και για να ασκηθεί πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΕ, ώστε να φτάσουμε κάπου.

Οι εργασίες και η ανησυχία

Τα έργα που έχει αναλάβει η Περιφέρεια περιλαμβάνουν το στέγαστρο, τα δημοσιογραφικά θεωρεία, τους πυλώνες, τα τουρνικέ και τις κάμερες. Από την πλευρά του, ο Δήμος έχει αναλάβει τις επισκευές, τις μονώσεις των κερκίδων, την τοποθέτηση καθισμάτων, τα αποδυτήρια και τους υποσταθμούς.

Ορισμένες από τις εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, γεγονός που επηρεάζει τον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης. Παρόλο που όλα γίνονται με γρήγορη πρόθεση, η ανησυχία για την έγκαιρη παράδοση του γηπέδου παραμένει ξεκάθαρη. Ο μεγαλομέτοχος έχει επενδύσει ένα τεράστιο ποσό και ο κόσμος επιθυμεί να δει την ομάδα στην έδρα της. Ευτυχώς, αγωνιστικά η ομάδα δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta