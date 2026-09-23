Το τέκμπολ, το άθλημα που συνδυάζει ποδόσφαιρο και πινγκ πονγκ, κερδίζει έδαφος

Ένα σύγχρονο άθλημα, το τέκμπολ (teqball), που συνδυάζει στοιχεία από το ποδόσφαιρο και το πινγκ πονγκ, έχει αρχίσει να καθιερώνεται στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Το άθλημα, το οποίο παίζεται πάνω σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κυρτό τραπέζι, δημιουργήθηκε μόλις το 2014 από τρεις Ούγγρους. Πρόσφατα, κατέγραψε την παρουσία του σε μία ακόμη μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση, τους Ασιατικούς Αγώνες.

Η παρουσία του τέκμπολ σε διεθνείς διοργανώσεις

Το τέκμπολ, ένα άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το ποδόσφαιρο και το πινγκ πονγκ, έχει πλέον καταγράψει την παρουσία του σε μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό το σύγχρονο άθλημα, το οποίο παίζεται πάνω σε ένα κυρτό τραπέζι, συνεχίζει να επεκτείνει την αναγνωρισιμότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, το τέκμπολ συμπεριλήφθηκε στους Ασιατικούς Αγώνες Αΐτσι-Ναγκόγια, οι οποίοι διεξήχθησαν στην Ιαπωνία. Η συμμετοχή του σε αυτή την πολυαθλητική διοργάνωση σηματοδοτεί την ενσωμάτωσή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών αθλητικών γεγονότων.

Οι εμπνευστές και η γέννηση της ιδέας

Το τέκμπολ δημιουργήθηκε το 2014, δώδεκα χρόνια πριν, από τρεις Ούγγρους. Η αρχική ιδέα ανήκε στον πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γκάμπορ Μπορσάνι. Ο Μπορσάνι συνήθιζε να παίζει ποδόσφαιρο πάνω σε τσιμεντένια τραπέζια πινγκ πονγκ που έβρισκε στη Βουδαπέστη, ωστόσο αντιμετώπιζε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επειδή τα τραπέζια ήταν επίπεδα, η μπάλα δεν αναπηδούσε με τρόπο που να επιστρέφει φυσιολογικά προς τους παίκτες. Η λύση που σκέφτηκε ήταν να «λυγίσει» το τραπέζι, πιστεύοντας ότι μία κυρτή επιφάνεια θα μπορούσε να στέλνει την μπάλα προς τα πόδια των παικτών. Αυτό θα επέτρεπε μεγαλύτερες και πιο ελεγχόμενες ανταλλαγές. Στην ανάπτυξη αυτής της ιδέας συμμετείχε ως τρίτος συνέταιρος ο επιστήμονας υπολογιστών Βίκτορ Χούσαρ.

Ο ρόλος του Γκιόργκι Γκατιάν και η FITEQ

Ανάμεσα στους δημιουργούς του τέκμπολ συγκαταλέγεται ο Ούγγρος επιχειρηματίας Γκιόργκι Γκατιάν. Ο Γκατιάν είναι ένας δισεκατομμυριούχος, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται από το Forbes περίπου στο 1 δισ. δολάρια. Η βασική πηγή του πλούτου του προέρχεται από το adult entertainment, και συγκεκριμένα από το LiveJasmin, μία από τις γνωστές πλατφόρμες ζωντανού περιεχομένου ενηλίκων στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, ο Γκατιάν είναι συνιδρυτής του τέκμπολ και αντιπρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας του αθλήματος, της FITEQ. Η FITEQ έχει ως μότο της τη φράση «Ο κόσμος είναι κυρτός», μια αναφορά στην κυρτή επιφάνεια του τραπεζιού του τέκμπολ.

Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και του ειδικού τραπεζιού

Η πρώτη εικόνα του τέκμπολ αποκαλύπτει αμέσως την έμπνευσή του. Στο κέντρο του παιχνιδιού βρίσκεται ένα τραπέζι που θυμίζει αυτό του πινγκ πονγκ. Η επιφάνειά του, ωστόσο, δεν είναι επίπεδη, αλλά καμπυλώνει προς τα κάτω στις δύο άκρες. Αντί για διχτάκι, υπάρχει ένα διάφανο πλαστικό διαχωριστικό.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν μία κανονική μπάλα ποδοσφαίρου. Μπορούν να τη χτυπήσουν με τα πόδια, το κεφάλι, το στήθος ή τους μηρούς. Απαγορεύεται η χρήση των χεριών και των μπράτσων. Στόχος των παικτών είναι να στείλουν την μπάλα στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, διατηρώντας την ανταλλαγή χτυπημάτων.

Η εξέλιξη από προπόνηση σε αυτόνομο άθλημα

Το πρώτο τραπέζι τέκμπολ δημιουργήθηκε το 2014, σηματοδοτώντας την αρχή της πορείας του αθλήματος. Η κατασκευή του τραπεζιού αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της ιδέας που είχαν οι τρεις Ούγγροι δημιουργοί του.

Λίγα χρόνια αργότερα, το παιχνίδι είχε ήδη αρχίσει να μετατρέπεται. Από μία ευρηματική παραλλαγή που χρησιμοποιούνταν για την προπόνηση ποδοσφαιριστών, εξελίχθηκε σε ένα αυτόνομο άθλημα, αποκτώντας τη δική του ταυτότητα και κανόνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko