Ο Ολυμπιακός και η διαχείριση της υπόθεσης Γουόκαπ: Μεγάλο το κέρδος για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε με επιτυχία την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό κέρδος, όπως επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του παίκτη. Η κατάσταση προέκυψε μετά την απόφαση του Γουόκαπ να ζητήσει την αποχώρησή του, παρά το υπάρχον συμβόλαιό του με την ομάδα των Πειραιωτών. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν σταθερή στάση, οδηγώντας σε μια συμφωνία που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της EuroLeague.

Η επιθυμία του Γουόκαπ για αποχώρηση

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ ξεκίνησε να απασχολεί τον Ολυμπιακό μετά τις δύο προσθήκες που πραγματοποίησε η ομάδα στους point guard, με τους Μοντέρο και ΜακΙντάιρ. Παρότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε ενεργό συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τους «ερυθρόλευκους», αποφάσισε να ζητήσει την αποχώρησή του από το σύλλογο.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρεται, έγινε με έναν τρόπο που δεν θεωρήθηκε σωστός. Ο παίκτης είχε συνομιλίες με την Ντουμπάι BC και, ως αποτέλεσμα, δεν εμφανίστηκε στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το γεγονός αυτό έδωσε μεγάλες διαστάσεις στην υπόθεση, δημιουργώντας ένα ζήτημα που οι Πειραιώτες κλήθηκαν να διαχειριστούν.

Η σταθερή στάση του Ολυμπιακού

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν μια ξεκάθαρη και σταθερή στάση. Οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού δεν είχαν καμία πρόθεση να παραχωρήσουν τον παίκτη, εάν δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό οικονομικό κέρδος για τον σύλλογο από την όλη διαδικασία.

Η διαχείριση της υπόθεσης από την πλευρά των Πειραιωτών χαρακτηρίστηκε ως πολύ σωστή. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κινήθηκαν μεθοδικά, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της ομάδας, επιδιώκοντας να λάβουν αυτό που θεωρούσαν δίκαιο και απαραίτητο για την παραχώρηση του παίκτη.

Σημαντικό οικονομικό κέρδος από το buy out

Η επιμονή του Ολυμπιακού και η σωστή διαχείριση της κατάστασης απέδωσαν καρπούς, καθώς τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας ήταν τελικά υπέρ του ελληνικού συλλόγου. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που αγγίζει τα 2.6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προήλθε αποκλειστικά από το buy out του παίκτη.

Αυτό το ποσό αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο για την ομάδα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολούθησαν οι «ερυθρόλευκοι» καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή του Ολυμπιακού να μην υποχωρήσει στις αρχικές απαιτήσεις.

Η μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της Euroleague

Την τεράστια σημασία της συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του Τόμας Γουόκαπ, Ντέιβιντ Κάρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «AS», ο Κάρο δήλωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία «αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της EuroLeague». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος για τον Ολυμπιακό.

Η αναγνώριση αυτή από τον εκπρόσωπο του παίκτη ενισχύει την εικόνα της επιτυχημένης διαχείρισης εκ μέρους των Πειραιωτών. Το γεγονός ότι ένα τόσο υψηλό ποσό καταβλήθηκε για την αποδέσμευση ενός παίκτη, καθιστά τη συμφωνία ορόσημο για τα δεδομένα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

Η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης

Η Ντουμπάι BC, η ομάδα που ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, είχε ξεκινήσει την πρότασή της από ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, συγκεκριμένα από τις 500 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, η τελική συμφωνία έφτασε σε πολύ υψηλότερα νούμερα, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των χειρισμών από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Το γεγονός ότι η ομάδα των ΗΑΕ έφτασε να προσφέρει ένα ποσό που άγγιζε τα 2.6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από πέντε φορές την αρχική της προσφορά, αποτελεί σαφή ένδειξη του πόσο σωστά κινήθηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Η επιμονή τους και η στρατηγική τους οδήγησαν στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, εξασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta