EuroCup Women: Βαριά εντός έδρας ήττα του Πρωτέα Βούλας από τη Ράμλα

Ο Πρωτέας Βούλας δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του, καθώς υποδέχθηκε την Ελιτζούρ Ράμλα για τα προκριματικά του EuroCup Women και γνώρισε μια βαριά εντός έδρας ήττα. Το τελικό σκορ 79-44 διαμόρφωσε ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για την ελληνική ομάδα ενόψει της ρεβάνς. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα δύσκολο βράδυ για τον Πρωτέα, ο οποίος καλείται πλέον να ανατρέψει μια σημαντική διαφορά πόντων.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και το τελικό σκορ

Η αναμέτρηση μεταξύ του Πρωτέα Βούλας και της Ελιτζούρ Ράμλα, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroCup Women, ολοκληρώθηκε με μια καθαρή επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Ελιτζούρ Ράμλα κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα από νωρίς, οδηγώντας σε ένα δυσμενές αποτέλεσμα για τον Πρωτέα.

Το τελικό 79-44 υπέρ της Ράμλα αντικατοπτρίζει την κυριαρχία της στο παιχνίδι, αφήνοντας τον Πρωτέα Βούλας με ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα του. Η διαφορά των 35 πόντων που δημιουργήθηκε καθιστά την αποστολή της ελληνικής ομάδας για την πρόκριση ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς θα πρέπει να καλύψει ένα μεγάλο χάντικαπ.

Δύσκολο έργο για την πρόκριση

Μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα, τα πράγματα γίνονται πολύ ζόρικα για τον Πρωτέα Βούλας όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup Women. Η ομάδα του προπονητή Κωνσταντόπουλου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση, καθώς καλείται να ανατρέψει ένα σημαντικό σκορ.

Στη ρεβάνς, ο Πρωτέας Βούλας θα πρέπει να επιδιώξει μια νίκη με διαφορά 36 πόντων, προκειμένου να καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα και να εξασφαλίσει την πρόκριση. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί μια εξαιρετική εμφάνιση και απόλυτη συγκέντρωση από όλες τις παίκτριες, ώστε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ελιτζούρ Ράμλα.

Οι επιδόσεις των παικτριών του Πρωτέα Βούλας

Από την πλευρά του Πρωτέα Βούλας, η Πέρι ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας με 12 πόντους, δείχνοντας την επιθετική της παρουσία. Ακολούθησαν η Πολυμένη με 10 πόντους, η οποία σημείωσε και δύο τρίποντα, καθώς και η Ποϊντέξτερ με 8 πόντους, εκ των οποίων το ένα ήταν τρίποντο, προσφέροντας λύσεις από την περιφέρεια.

Στο σκοράρισμα συνέβαλαν επίσης η Γρηγοροπούλου με 6 πόντους, η Κελεμένη με 3 πόντους και ένα τρίποντο, καθώς και οι Νούνιεζ και Τουμπανιάρη με 2 πόντους η καθεμία. Τέλος, η Σακεβίτσιουτε πρόσθεσε 1 πόντο στην προσπάθεια της ομάδας του coach Κωνσταντόπουλου, σε μια αναμέτρηση που αποδείχθηκε δύσκολη για την ελληνική ομάδα.

Η κυριαρχία της Ελιτζούρ Ράμλα

Για την Ελιτζούρ Ράμλα, η οποία καθοδηγήθηκε από τον προπονητή Ίνμπαρ, υπήρξαν αρκετές παίκτριες που διακρίθηκαν στο σκοράρισμα και συνέβαλαν στην ευρεία νίκη. Οι Κράκερ, Τόμας και Ράμπερ ήταν οι πρώτες σκόρερ της ομάδας, σημειώνοντας από 14 πόντους η καθεμία. Η Κράκερ πέτυχε και ένα τρίποντο, ενώ η Ράμπερ επίσης ένα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Χέρμπερτ και Ρινάτ, οι οποίες πρόσθεσαν από 10 πόντους η καθεμία, με την Χέρμπερτ να έχει ένα τρίποντο και τη Ρινάτ δύο, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή. Τέλος, η Τιρός σημείωσε 9 πόντους με ένα τρίποντο, ενώ η Έισνερ συνέβαλε με 6 πόντους, εκ των οποίων δύο ήταν τρίποντα, ολοκληρώνοντας την επιτυχημένη εμφάνιση της ισραηλινής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta