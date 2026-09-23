Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Θέλω να εκμεταλλευτώ την πλειάδα των φορ προς όφελος της Εθνικής»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βελιγράδι, υπογράμμισε την ανάγκη η Εθνική ομάδα να εμφανιστεί ανταγωνιστική όχι μόνο κόντρα στη Σερβία, αλλά και στα απαιτητικά παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να δει την Εθνική να κοιτάζει κάθε αντίπαλο στα μάτια, με στόχο την πρόοδο και την παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση, ενώ τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των ικανών επιθετικών που διαθέτει η γαλανόλευκη.

Ανταγωνιστικότητα και στόχοι

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι η Εθνική πρέπει να παρατείνει την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Για να επιτευχθεί αυτό, η φιλοσοφία της ομάδας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αγώνα με τη Σερβία, αλλά πρέπει να αφορά όλα τα παιχνίδια. Ο προπονητής δήλωσε ότι δεν κάνει λογαριασμούς και επιθυμεί το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε αναμέτρηση, με τις απαιτήσεις να βρίσκονται σε τοπ επίπεδο.

Ο τεχνικός της Εθνικής σημείωσε ότι η ομάδα έχει μπροστά της τέσσερα ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί να εξετάζονται τα παιχνίδια ένα προς ένα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των παικτών. Ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα λόγω των διαφορετικών ρυθμών, ωστόσο η φιλοσοφία της ομάδας θα παραμείνει σταθερή.

Η διαχείριση των παικτών και οι προκλήσεις

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν από τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων με τόσο πιεστικούς ρυθμούς. Εξήγησε ότι η διαχείριση των παικτών γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς ο βαθμός ετοιμότητας του κάθε ποδοσφαιριστή παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο σκέψης για την αρχική ενδεκάδα. Ο ίδιος εξέφρασε τον φόβο ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής μετατρέπει τους προπονητές σε «εκλέκτορες κι όχι προπονητές».

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, οι αποφάσεις που λαμβάνει η UEFA δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει επίσης πίεση από τους συλλόγους για μείωση του χρόνου παραμονής των παικτών στις Εθνικές ομάδες. Αυτή η κατάσταση είναι δύσκολη και για τους ίδιους τους παίκτες, καθώς ένας μικροτραυματισμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Η δυνατή επιθετική γραμμή

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυνατή επιθετική γραμμή που διαθέτει η γαλανόλευκη. Δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά και τους πέντε επιθετικούς παίκτες. Είναι χαρούμενος που υπάρχει μια πλειάδα φορ, οι οποίοι αγωνίζονται σε καλές ομάδες και παρουσιάζουν εξίσου καλή απόδοση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε την πρόθεσή του να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την πληθώρα επιθετικών προς όφελος της Εθνικής ομάδας. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του για τους επερχόμενους αγώνες.

Προηγούμενα μαθήματα και φιλοσοφία

Σχετικά με τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα προκριματικά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επεσήμανε ότι όταν αποτυγχάνει ένας στόχος, η ανάλυση πρέπει να επικεντρώνεται στον ίδιο τον προπονητή και όχι στους παίκτες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συχνή συνεργασία. Υπήρξε απογοήτευση λόγω συνεχόμενων λαθών σε διαδοχικά παιχνίδια.

Ο προπονητής πιστεύει ότι η τρέχουσα διοργάνωση, με τους συγκεκριμένους αντιπάλους, θα αναγκάσει την ομάδα να βελτιωθεί. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια, η Εθνική θα πρέπει να χτίσει την ανταγωνιστικότητά της, ώστε να ανταποκριθεί στις κορυφαίες απαιτήσεις.

Προσωπικά συναισθήματα και τακτική

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και στο συναισθηματικό κομμάτι του να αγωνίζεται η ομάδα του κόντρα στη Σερβία, την πατρίδα του. Δήλωσε ότι πάντα νιώθει όμορφα, αλλά προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ των συναισθημάτων και του πατριωτισμού, λειτουργώντας ως επαγγελματίας προπονητής που αναζητά το καλύτερο για την ομάδα του.

Όσον αφορά την τακτική προσέγγιση για τον επερχόμενο αγώνα, ο προπονητής αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, όπως το ενδεχόμενο να αγωνιστεί η ομάδα με τριάδα στην άμυνα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παραμονή αγώνα δεν θέλω να πω. Είναι δυνατόν ν' αποκαλύψω τον τρόπο;».

Με πληροφορίες από: Gazzetta