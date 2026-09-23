Ο Παναγιώτης Ρέτσος για την εθνική ομάδα: «Από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, να κάνουμε restart»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, στόπερ του Ολυμπιακού και εκπρόσωπος των παικτών της Εθνικής Ελλάδας, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι, παραμονή του αγώνα με τη Σερβία. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Εθνικής μας ομάδας στη League A του Nations League. Ο Έλληνας αμυντικός αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας, την ποιότητα του ρόστερ και την ανάγκη για ένα «restart» μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Η πρεμιέρα στο nations league και ο αγώνας με τη Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την έναρξη των υποχρεώσεών της στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία. Ο Παναγιώτης Ρέτσος υπογράμμισε τη σημασία του πρώτου αυτού αγώνα, δηλώνοντας πως το σημαντικότερο είναι το πλάνο της ελληνικής ομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εθνική θέλει να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο στόπερ του Ολυμπιακού τόνισε την επιθυμία της ομάδας να ξεκινήσει τη διοργάνωση με νίκη, καθώς αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Δήλωσε επίσης ότι οι παίκτες είναι πλήρως έτοιμοι, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, για να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό κόντρα στη Σερβία.

Οι δηλώσεις για τους αντιπάλους

Σε ερώτηση σχετικά με τους Σέρβους αντιπάλους, και συγκεκριμένα τους Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς, ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέφερε ότι η ελληνική ομάδα τους γνωρίζει καλά. Επισήμανε, ωστόσο, ότι συναισθηματικά τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν παίζεις για τις εθνικές ομάδες. Παρόλα αυτά, η ποιότητα των συγκεκριμένων παικτών είναι γνωστή στην ελληνική αποστολή.

Ο Έλληνας αμυντικός εξέφρασε την ελπίδα να διεξαχθεί ένα ωραίο ματς, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες των Σέρβων ποδοσφαιριστών. Η προσοχή, όμως, παραμένει στραμμένη στο δικό τους πλάνο και στην απόδοση της Εθνικής Ελλάδας.

Η πρόκληση των τεσσάρων σερί αγώνων

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε και στο ασυνήθιστο πρόγραμμα των τεσσάρων συνεχόμενων αγώνων που έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα. Χαρακτήρισε την κατάσταση «πρωτόγνωρη» για τους παίκτες, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε την ικανοποίησή τους. Η χαρά πηγάζει από το γεγονός ότι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι σε τρεις πολύ καλές ομάδες.

Ο στόχος, όπως δήλωσε, είναι να δώσουν το 100% σε κάθε αναμέτρηση, προκειμένου να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή τη σειρά των απαιτητικών παιχνιδιών. Η προσήλωση και η αφοσίωση θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή έκβαση των αγώνων.

Η σημασία της εθνικής ομάδας και η επιθυμία για «restart»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος υπογράμμισε το τεράστιο βάρος και την τιμή που συνεπάγεται το να αγωνίζεται κανείς για την Εθνική ομάδα. Τόνισε ότι αυτό από μόνο του αποτελεί ένα τεράστιο πράγμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Αναγνώρισε επίσης ότι η ομάδα έχει μπροστά της τρεις δυνατές ομάδες, γεγονός που καθιστά τα επερχόμενα ματς ιδιαίτερα απαιτητικά.

Ο Έλληνας αμυντικός αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, δηλώνοντας ότι κανείς δεν απογοητεύτηκε περισσότερο από τους ίδιους τους παίκτες για αυτό το αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει έντονη επιθυμία να γίνει ένα «restart» και να κοιτάξουν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στη νέα διοργάνωση. Ο Ρέτσος κατέληξε λέγοντας πως η τωρινή Εθνική είναι «από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική».

Με πληροφορίες από: Gazzetta