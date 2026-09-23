Ο Γκαλμπιάτι χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό εκπληκτική ομάδα ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι, προπονητής της Μπασκόνια, μίλησε ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague, όπου η ομάδα του θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» ως μία εξαιρετική ομάδα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Εντιάι, τον οποίο περιέγραψε ως απίστευτο αθλητή. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Γκαλμπιάτι για τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Πάολο Γκαλμπιάτι, αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία εκπληκτική ομάδα. Στις δηλώσεις του, ο Γκαλμπιάτι στάθηκε στις προσθήκες των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Μπασκόνια επισήμανε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και του Μοντέρο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Εντιάι, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν απίστευτο αθλητή, υπογραμμίζοντας την ποιότητα των νέων παικτών του Ολυμπιακού.

Η προετοιμασία της Μπασκόνια και οι στόχοι της ομάδας

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι μίλησε και για την προετοιμασία της δικής του ομάδας, της Μπασκόνια, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές προπονήσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη νοοτροπία και ποιότητα.

Ο προπονητής της Μπασκόνια περιέγραψε την ομάδα του ως «εκπληκτική», μία από τις καλύτερες που έχει προπονήσει. Τόνισε επίσης ότι η ομάδα του διαθέτει αξίες και μεγάλη διάθεση για τη νέα σεζόν, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του.

Οι αγωνιστικές απαιτήσεις και η φιλοσοφία του Γκαλμπιάτι

Σχετικά με τις αγωνιστικές απαιτήσεις του επερχόμενου αγώνα, ο Πάολο Γκαλμπιάτι υπογράμμισε τη σημασία συγκεκριμένων στοιχείων του παιχνιδιού. Ανέφερε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι αποτελεσματική στα ριμπάουντ, να αμύνεται σωστά, να μοιράζει την μπάλα, να σκοράρει και, πάνω απ' όλα, να απολαμβάνει το παιχνίδι.

Πέρα από τον στόχο της νίκης, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι ο αγώνας αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να αποκτήσει σημαντικές εικόνες και βίντεο. Αυτά τα στοιχεία, όπως είπε, θα βοηθήσουν τους παίκτες να βελτιωθούν περαιτέρω. Ο Γκαλμπιάτι ξεκαθάρισε πως η Μπασκόνια θέλει να κερδίσει και δεν θα αγωνιστεί απλώς για τη συμμετοχή.

Η ανυπομονησία για τον κόσμο και η δέσμευση του προπονητή

Ο προπονητής της Μπασκόνια εξέπρασε επίσης τη μεγάλη του ανυπομονησία για την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Δήλωσε ότι περιμένει με αγωνία τη στιγμή που θα εισέλθει στο γήπεδο, περίπου 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, για να δει πόσοι φίλαθλοι θα βρίσκονται στις εξέδρες.

Ο Γκαλμπιάτι δήλωσε σίγουρος ότι η ομάδα θα παρουσιάσει την καλύτερη εκδοχή της Buesa Arena, αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί. Τέλος, για τη νέα σεζόν, ο προπονητής της Μπασκόνια δεσμεύτηκε να δώσει το 500% του εαυτού του, χωρίς να κάνει άλλες υποσχέσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta