Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποκαλύπτει περιστατικό με ακέφαλο κοτόπουλο στην άφιξή του στην Αθήνα

Ο Ισπανός φόργουορντ Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παραχώρησε συνέντευξη στη «Marca», όπου θυμήθηκε την πρώτη του ημέρα στην Αθήνα και ένα ασυνήθιστο περιστατικό που βίωσε. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μίλησε επίσης για την εμπειρία του στην Ελλάδα, τη σχέση του με την ομάδα, καθώς και για σημαντικές προσωπικότητες της καριέρας του, όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η άφιξη στην Αθήνα και το περιστατικό με τους οπαδούς

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ περιέγραψε την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί κατά την πρώτη του άφιξη στην Αθήνα. Όπως δήλωσε, περίπου 15.000 φίλαθλοι τον υποδέχτηκαν με καπνογόνα, μια εικόνα που τον προβλημάτισε αρχικά. «Πού έμπλεξα; Γιατί δεν υπογράφω στην Ισπανία να έχω την ησυχία μου;» σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, αν και παραδέχτηκε ότι πάντα του άρεσαν οι πιο δύσκολοι και «τρελοί» δρόμοι.

Παράλληλα, ο Ισπανός φόργουορντ αποκάλυψε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη όταν «πάτησε» για πρώτη φορά το πόδι του στην ελληνική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οπαδοί του Ολυμπιακού πέταξαν ένα ακέφαλο κοτόπουλο στο βανάκι που τον μετέφερε, γεγονός που σημάδεψε την πρώτη του επαφή με το ελληνικό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό

Στη συνέντευξή του στο podcast «Euroleague & Friends Made in Spain», ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε και στον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εξέφρασε τη μεγάλη του επιθυμία να μάθει από τον Σέρβο τεχνικό, τονίζοντας ότι πάντα του άρεσε να τον προπονούν και να μπορεί ο προπονητής να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Ισπανός φόργουορντ δήλωσε ότι έχει μεγάλες προσδοκίες από τον Ομπράντοβιτς, σημειώνοντας ότι μετά από δύο εβδομάδες συνεργασίας, η φιλοσοφία του είναι εντελώς διαφορετική.

Επιπλέον, ο Ερνανγκόμεθ μίλησε για τον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας πόσο πολύ νιώθει την ομάδα ως οικογένειά του. Αναφέρθηκε επίσης στον κολλητό του φίλο, Τζέριαν Γκραντ, και στην απόφασή του να αρνηθεί προτάσεις από ισπανικές ομάδες το καλοκαίρι του 2023, προκειμένου να αγωνιστεί στην Αθήνα.

Οι επιρροές και το μέλλον της εθνικής Ισπανίας

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε και για τον Κίνο Κολόμ, τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Ισπανίας και άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος διεξάγει τις συνεντεύξεις στο podcast. Τον χαρακτήρισε ως έναν από τους καλύτερους βετεράνους που είχε στη ζωή του, λέγοντας ότι τον έμαθε πολλά και τον φρόντιζε σαν μικρό αδερφό, καλώντας τον για φαγητό ή μένοντας μαζί του για σουτ. Αυτή η εμπειρία τον ώθησε να καλεί τώρα ο ίδιος τους νεότερους παίκτες, θέλοντας να τους βοηθήσει και να τους διδάξει πράγματα.

Σχετικά με τα «παράθυρα» της Εθνικής Ισπανίας, ο Ερνανγκόμεθ παραδέχτηκε ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους, αλλά θεώρησε ότι ήταν ένα καλό μάθημα για όλους, ειδικά για τους νεότερους παίκτες που έρχονται με πολύ ταλέντο και δίψα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μέλλον της Ισπανίας είναι εξασφαλισμένο με αυτούς τους ανερχόμενους αθλητές.

Η ιστορία με τα παπούτσια του Κόμπι Μπράιαντ και οι αναμνήσεις από το Βερολίνο

Ο Ισπανός φόργουορντ μοιράστηκε και μια προσωπική ιστορία από το Μουντομπάσκετ του 2019, που αφορούσε ένα ζευγάρι χρυσά παπούτσια Kobe. Ενώ έφτιαχνε τη βαλίτσα του με τον Τσάβι Ραμπασέδα, ένιωσε ένα ιδιαίτερο προαίσθημα όταν έπιασε τα παπούτσια και είπε στον Τσάβι: «Κοίταξε, αυτά είναι για τον τελικό». Η ομάδα προκρίθηκε στον τελικό, αλλά κατά τη διάρκεια του χαλαρώματος πριν τον αγώνα, τα παπούτσια του προκάλεσαν φουσκάλες και πόνο.

Παρόλα αυτά, στον τελικό, καθώς το παιχνίδι πλησίαζε στο τέλος, ζήτησε από έναν φροντιστή να του τα φέρει και πήγε εκεί που βρισκόταν ο Κόμπι Μπράιαντ για να του ζητήσει να του τα υπογράψει. Ο Ερνανγκόμεθ δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν «το πιο ευτυχισμένο παιδί στον κόσμο».

Επίσης, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε στο Βερολίνο, μια πόλη που του έχει φέρει επιτυχίες. Εκεί κατέκτησε τόσο το Ευρωμπάσκετ όσο και την Ευρωλίγκα, και όπως τόνισε, δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι στην πόλη αυτή. Πρόσθεσε ότι η εθνική γυναικών της Ισπανίας κατέκτησε πρόσφατα το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επίσης στο Βερολίνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta