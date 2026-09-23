Πέθανε ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαντίρμασπορ, Τολγκά Καλεντέρ

Το τουρκικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Τολγκά Καλεντέρ, ποδοσφαιριστή της Μπαντίρμασπορ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 25 ετών. Ο νεαρός αμυντικός έδινε μάχη με τον καρκίνο για αρκετό καιρό και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (23/9) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Η μάχη με την ασθένεια

Ο Τολγκά Καλεντέρ, σε ηλικία μόλις 25 ετών, αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας τον τελευταίο χρόνο. Ο νεαρός αμυντικός της Μπαντίρμασπορ έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο της Τουρκίας, καθώς ο Καλεντέρ ήταν ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής που έφυγε από τη ζωή πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.

Η ανακοίνωση της Μπαντίρμασπορ

Τον θάνατο του ποδοσφαιριστή έκανε γνωστό η ομάδα του, η Μπαντίρμασπορ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Στην ανακοίνωση, η ομάδα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του «πολύτιμου ποδοσφαιριστή» της.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πολύτιμου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Τολγκά Καλεντέρ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η Μπαντίρμασπορ εξέφρασε επίσης τις ευχές της «ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αγαπημένου μας ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία».

Επιπλέον, η ομάδα απηύθυνε συλλυπητήρια και ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια του Τολγκά Καλεντέρ, στους συγγενείς και φίλους του, στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Μπαντίρμασπορ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr