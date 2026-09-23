Το Καυτανζόγλειο έτοιμο για τον Ηρακλή: Επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της επιτροπής διοίκησης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 ότι το γήπεδο είναι πλέον έτοιμο προς χρήση για τον Ηρακλή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από πέντε αγωνιστικές κατά τις οποίες ο Ηρακλής δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί εντός έδρας στη Θεσσαλονίκη. Η στιγμή της επιστροφής στην έδρα του πλησιάζει για τον Γηραιό.

Η επιβεβαίωση της ετοιμότητας του γηπέδου

Ο Στέργιος Μπαλοδήμος, πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου, δήλωσε στην ΕΡΤ3 πως το γήπεδο είναι έτοιμο. «Το γήπεδο είναι έτοιμο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θεωρώ πως τέλειωσε το φετινό μαρτύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε τα όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, σχετικά με την επιστροφή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ηρακλής αναμένεται να αγωνιστεί στην έδρα του την ερχόμενη αγωνιστική, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας για τον Γηραιό στο Καυτανζόγλειο θα είναι κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, αναφέρθηκε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως έχουν ολοκληρωθεί τα 7-8 πράγματα που είχαν ζητηθεί από την Super League. Αυτά αφορούν βασικές υποδομές και λειτουργίες του σταδίου, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αδειοδότηση.

Μεταξύ των βασικών σημείων που βελτιώθηκαν περιλαμβάνονται το χόρτο του γηπέδου, τα τουρνικέ για την είσοδο των φιλάθλων, ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου και η φυσούνα. Επιπλέον, έγινε ανανέωση των δημοσιογραφικών χώρων και τοποθετήθηκαν κάγκελα ασφαλείας, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του σταδίου.

Το ζήτημα του αγωνιστικού χώρου και το κόστος

Η διαδικασία των εργασιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, γεγονός που οφείλεται, όπως εξήγησε ο κύριος Μπαλοδήμος, στη φύση ενός κρατικού σταδίου. Σε ένα κρατικό στάδιο, κανένα έργο άνω των 30.000 ευρώ δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού, κάτι που επηρέασε το χρονοδιάγραμμα.

Το χόρτο του γηπέδου είχε κριθεί ακατάλληλο από την Super League τον Ιούνιο. Το κόστος για την αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου ανέλαβε ο Ηρακλής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης διευκρίνισε ότι η ΠΑΕ Ηρακλής καταβάλλει τα χρήματα για να επισπευσθεί η διαδικασία, αλλά αυτά τα ποσά θα συμψηφιστούν με τα επόμενα μισθώματα που θα καταβάλει η ομάδα όταν θα χρησιμοποιεί το γήπεδο για τους αγώνες της.

Ευρύτερα έργα ανακαίνισης και χρονοδιάγραμμα

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις για την ετοιμότητα του γηπέδου, προβλέπεται ένα ευρύτερο κονδύλι ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για ανακαινίσεις. Ο στίβος του Καυτανζογλείου Σταδίου θα είναι ένας από τους μεγάλους ευνοημένους αυτού του κονδυλίου, καθώς θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις υποδομές του.

Στο πλαίσιο αυτών των έργων, θα πραγματοποιηθεί ολική ανακαίνιση τόσο στο εσωτερικό γήπεδο όσο και στο εξωτερικό βοηθητικό. Οι ανακαινίσεις περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου ταρτάν, τη δημιουργία νέων αποδυτηρίων, την αναβάθμιση των δημοσιογραφικών χώρων, την αντικατάσταση καθισμάτων και τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού. Το χρονοδιάγραμμα που έχει υπογραφεί για αυτά τα έργα προβλέπει την παράδοσή τους μέσα στο 2028.

Με πληροφορίες από: Gazzetta