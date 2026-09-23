Ο Τέλης Μυστακίδης στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι

Ο Τέλης Μυστακίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, παρακολουθώντας την ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Παλατάκι. Η παρουσία του ιδιοκτήτη του «δικεφάλου» δείχνει τη διαρκή στήριξή του προς το συγκρότημα του Αντρέα Τρινκιέρι. Η προπόνηση διεξήχθη παρουσία των φίλων της ομάδας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους παίκτες.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα στο Παλατάκι

Ο Τέλης Μυστακίδης έφτασε στο Παλατάκι λίγο μετά τις 18:30, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ παρακολούθησε από κοντά τις ενέργειες των παικτών και του προπονητή τους.

Η παρουσία του Μυστακίδη στο «PAOK Sports Arena» υπογραμμίζει τη σταθερή του στήριξη προς τον «δικέφαλο». Βρίσκεται συχνά στο πλευρό της ομάδας, ακόμα και σε εκδηλώσεις όπως μια ανοιχτή προπόνηση, όπου παρευρίσκονται και οι φίλοι του συλλόγου.

Η ανοιχτή προπόνηση του «δικεφάλου»

Η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε στο «PAOK Sports Arena», με την έναρξή της να έχει οριστεί για τις 19:00. Σε αυτήν συμμετείχαν οι παίκτες της ομάδας υπό τις οδηγίες του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι.

Εκτός από τον Τέλη Μυστακίδη, στο γήπεδο βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του «δικεφάλου». Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προετοιμασία της ομάδας τους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Προηγούμενη στήριξη σε φιλικούς αγώνες

Η σημερινή παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στην ανοιχτή προπόνηση δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει την έμπρακτη στήριξή του στην ομάδα. Πριν από λίγες ημέρες, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στο ΟΑΚΑ.

Εκεί, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Αυτός ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου ο «δικέφαλος» συμμετείχε σε δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτέλεσε μια σημαντική δοκιμασία για τους Θεσσαλονικείς. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ έδωσε δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Οι αναμετρήσεις αυτές περιλάμβαναν αγώνες με την Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη σε αυτές τις αναμετρήσεις, αλλά και στη σημερινή ανοιχτή προπόνηση, επιβεβαιώνει τη διαρκή του δέσμευση και το ενδιαφέρον του για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta