Ο Λόνζο Μπολ αποσύρεται από την ενεργό δράση στα 28 του χρόνια

Πρόωρο τέλος στην καριέρα του στο μπάσκετ έβαλε ο Λόνζο Μπολ, καθώς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 28 ετών. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου ταλαιπωρίας από επανειλημμένους τραυματισμούς στο γόνατο, οι οποίοι τον κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οι τραυματισμοί που σημάδεψαν την καριέρα του

Ο Λόνζο Μπολ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τραυματισμούς στο γόνατο, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την παρουσία του στα παρκέ του NBA. Οι συνεχείς αυτές ενοχλήσεις τον ανάγκασαν να χάσει δύο ολόκληρες σεζόν, συγκεκριμένα τις περιόδους 2022-23 και 2023-24.

Εκτός από τις δύο αυτές πλήρεις σεζόν που απουσίασε, ο ταλαντούχος γκαρντ αγωνίστηκε ελάχιστα και στις υπόλοιπες περιόδους, αδυνατώντας να βρει ρυθμό και να προσφέρει σταθερά στις ομάδες του. Η δύσκολη αυτή κατάσταση οδήγησε τον Μπολ στην απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, σχεδόν έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 29 του χρόνια.

Η ανακοίνωση και οι δηλώσεις του

Την απόφασή του να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του, ο Λόνζο Μπολ την αποκάλυψε μιλώντας σε ένα μπασκετικό podcast. Εκεί, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με το πρόωρο τέλος της πορείας του στα γήπεδα, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε στον χώρο του μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην NBAer δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω ότι έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ, και νιώθω ότι όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι χάρη στο μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα και να παίξω για 9 χρόνια στο NBA».

Η πορεία του στο NBA

Κατά τη διάρκεια της εννιάχρονης παρουσίας του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο Λόνζο Μπολ αγωνίστηκε σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας ταλαντούχος γκαρντ. Ξεκίνησε την πορεία του στους Λέικερς, όπου και επιλέχθηκε στα draft, και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των Πέλικανς.

Αργότερα, μετακινήθηκε στους Μπουλς, ενώ είχε ένα πέρασμα και από τους Καβαλίερς. Σε όλες αυτές τις ομάδες, ο Μπολ προσπάθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, παρά τους συνεχείς τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούσαν και περιόριζαν την αγωνιστική του παρουσία.

Τα στατιστικά της καριέρας του

Συνολικά, ο Λόνζο Μπολ πήρε μέρος σε 322 παιχνίδια της κανονικής περιόδου στο NBA. Κατά μέσο όρο, η παρουσία του στα παρκέ ανερχόταν σε 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέγραφε αξιόλογα στατιστικά που αναδείκνυαν τις ικανότητές του ως playmaker και σκόρερ.

Πιο αναλυτικά, οι μέσοι όροι του περιελάμβαναν 10,6 πόντους, 5,6 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Όσον αφορά την ευστοχία του, ο Μπολ σουτάριζε με 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 60% στις ελεύθερες βολές, αριθμοί που αντικατοπτρίζουν την προσπάθειά του να είναι αποτελεσματικός σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta