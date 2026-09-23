Οι πιο απειλητικοί παίκτες του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της σεζόν

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο ξεκίνημα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος και να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Η παραγωγικότητα και η επιθετική λειτουργία αποτέλεσαν τον κύριο οδηγό αυτής της πορείας, με το «τριφύλλι» να σημειώνει 26 γκολ στα πρώτα 13 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύονται οι ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν ως οι πιο απειλητικοί για την εστία των αντιπάλων.

Η επιθετική λειτουργία του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν με μια αρκετά καλή πορεία μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Στο πρωτάθλημα, η ομάδα κατέγραψε πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ στην Ελλάδα, αν συνυπολογιστεί και το Κύπελλο, το σερί έφτασε τις επτά νίκες σε επτά αναμετρήσεις. Παράλληλα, εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Conference League, πετυχαίνοντας τρεις συνεχόμενες προκρίσεις απέναντι στις ομάδες Πάκσι, ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε.

Σε αυτά τα πρώτα 13 παιχνίδια, οι «πράσινοι» πέτυχαν συνολικά 26 γκολ, κάτι που μεταφράζεται σε δύο γκολ κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Η επίδοση αυτή δικαιολογείται από τις τελικές προσπάθειες που δημιουργούσε η ομάδα, οι οποίες άξιζαν 2,28xG ανά ματς με τα πέναλτι, και 1,99xG αν αφαιρεθούν τα πέναλτι. Η νέα επιθετική κατεύθυνση που έδωσε ο προπονητής Νίστρουπ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες όπως ο Ουναΐ και ο Λιβάι, καθώς και η βελτιωμένη απόδοση υπαρχόντων παικτών όπως ο Τεττέη και ο Αντίνο, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την παραγωγικότητα.

Οι κορυφαίοι σε αριθμό σουτ

Στην ανάλυση των παικτών που συμμετέχουν ενεργά στο επιθετικό κομμάτι, εξετάζονται αποκλειστικά οι τελικές προσπάθειες στις οποίες οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές εκτελούν, χωρίς να υπολογίζονται τα πέναλτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Λιβάι Γκαρσία αναδεικνύεται ως ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα σουτ, έχοντας καταγράψει 30 προσπάθειες. Τον ακολουθεί ο Τεττέη με 25 σουτ, ενώ ο Αντίνο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 20.

Μία ανάσα από τον συμπατριώτη του, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 19 σουτ. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν τη συχνότητα με την οποία οι συγκεκριμένοι παίκτες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να απειλήσουν την αντίπαλη εστία, αποτελώντας τους βασικούς εκτελεστές των επιθετικών ενεργειών του Παναθηναϊκού.

Η αξία των ευκαιριών σε xG

Πέρα από τον αριθμό των σουτ, η αξία των ευκαιριών σε xG (expected goals) προσφέρει μια πιο ποιοτική εικόνα της απειλής κάθε παίκτη. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο σέντερ φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Λιβάι Γκαρσία, εμφανίζεται ως ο πιο απειλητικός, με τη συνολική αξία των ευκαιριών του να φτάνει τα 4,11xG. Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον κορυφαίο σε αυτό τον δείκτη, αναδεικνύοντας την ποιότητα των τελικών του προσπαθειών.

Ακολουθεί ο Σίριλ Ντέσερς με 3,71xG, δείχνοντας επίσης μια σημαντική συμβολή στην επιθετική παραγωγή της ομάδας. Ο Τεττέη βρίσκεται στα όρια του 3xG, συγκεκριμένα στα 2,94xG, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των πιο απειλητικών παικτών του «τριφυλλιού» στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η απειλή ανά αγώνα και ανά τελική

Αξιολογώντας την επιθετική επίδοση ανά αγώνα, ο Λιβάι Γκαρσία διατηρεί την πρωτοπορία, καταγράφοντας 0,46xG ανά ματς. Στο κατώφλι του βρίσκεται ο Νιγηριανός φορ, Σίριλ Ντέσερς, με 0,41xG ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία. Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται κάτω από το 0,3xG ανά ματς, με τον Τεττέη να είναι πιο κοντά με 0,29xG, τον Ταμπόρδα στο 0,27xG, και τους Ουναΐ και Αντίνο στο 0,23xG.

Εξετάζοντας εξατομικευμένα την αξία σε xG που έχει η κάθε τελική προσπάθεια κάθε παίκτη, προκύπτει ότι ο Σίριλ Ντέσερς είναι ο πιο επικίνδυνος όλων. Με 0,22xG ανά σουτ, ο Ντέσερς διατηρεί μια αρκετά σημαντική διαφορά από τους συμπαίκτες του, υποδεικνύοντας ότι οι ευκαιρίες που δημιουργεί και εκτελεί έχουν υψηλότερη πιθανότητα να καταλήξουν σε γκολ. Αυτή η ανάλυση εστιάζει αποκλειστικά στην εκτέλεση των ευκαιριών και όχι στη δημιουργία τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta