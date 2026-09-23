Ο Προμηθέας καθησυχάζει για τη συμμετοχή του στην GBL μετά την απόφαση της ΕΕΑ

Η διοίκηση του Προμηθέα Πάτρας προχώρησε σε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα μη συμμετοχής της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η κίνηση αυτή των Αχαιών έρχεται ως άμεση απάντηση στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) να μην χορηγήσει στην ομάδα το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε να μην χορηγήσει το πιστοποιητικό συμμετοχής στη GBL στον Προμηθέα Πάτρας. Αυτή η απόφαση της Ε.Ε.Α. προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πατρινής ΚΑΕ, η οποία έσπευσε να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδας.

Σε αντίθεση με τον Προμηθέα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορήγησε το πιστοποιητικό συμμετοχής σε άλλες ΚΑΕ, όπως η ΑΕΚ, η Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί βασική νομική προϋπόθεση για κάθε επαγγελματική ομάδα μπάσκετ, καθώς χωρίς αυτήν, μια εταιρεία χάνει αυτόματα το δικαίωμα να πάρει μέρος στους αγώνες της σεζόν.

Η άμεση αντίδραση του Προμηθέα

Μετά την απόφαση της Ε.Ε.Α., ο Προμηθέας Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση για να απαντήσει στο συμβάν και να καθησυχάσει τον κόσμο του. Η ΚΑΕ διαβεβαίωσε ότι ο σύλλογος δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία της χώρας.

Οι Πατρινοί τόνισαν με έμφαση ότι θα είναι κανονικά παρόντες στη λίγκα, παρά την εξέλιξη αυτή. Η ανακοίνωση είχε ως στόχο να άρει κάθε αμφιβολία και να διασφαλίσει την ηρεμία των υποστηρικτών της ομάδας.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΚΑΕ

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές εκφράσεις για να περιγράψει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, ανέφεραν οι Πατρινοί: «Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού.»

Επιπλέον, η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού «Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.» Το κύριο μήνυμα που θέλησε να περάσει η διοίκηση ήταν σαφές: «Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL.»

Η νομική προϋπόθεση και οι διαβεβαιώσεις

Η άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελεί μια βασική νομική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε επαγγελματικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Χωρίς αυτή την πιστοποίηση, μια ομάδα χάνει αυτόματα το δικαίωμα να λάβει μέρος στους αγώνες της εκάστοτε σεζόν. Ωστόσο, η διοίκηση του Προμηθέα έσπευσε να καθησυχάσει τον κόσμο της, διαβεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή της ομάδας στην Stoiximan GBL δεν κινδυνεύει.

Οι Αχαιοί επανέλαβαν την πεποίθησή τους ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα, παρά την απόφαση της Ε.Ε.Α. Η στάση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση του συλλόγου να συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko