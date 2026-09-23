Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-3 από τη Σπάρτακ Μιγιάβα σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η ομάδα της Σλοβακίας προηγήθηκε με δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Παρά την αντίδραση και την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχες δέχθηκαν ένα ακόμα γκολ λίγο πριν το φινάλε.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα των φιλοξενούμενων

Οι φιλοξενούμενες από τη Σπάρτακ Μιγιάβα ήταν αυτές που άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό, η Σεμάνοβα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της.

Η ίδια παίκτρια, η Σεμάνοβα, «χτύπησε» ξανά λίγα λεπτά αργότερα. Στο 35ο λεπτό, πήρε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση της τερματοφύλακα Νόιχαους και διαμόρφωσε το 0-2, με τη Σπάρτακ Μιγιάβα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε ως μια εντελώς διαφορετική ομάδα, ανεβάζοντας τις στροφές της απόδοσής του. Η αντίδραση των γηπεδούχων ξεκίνησε στο 52ο λεπτό, όταν η Μαρία Γκούνη μείωσε σε 1-2 με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ που εκτέλεσε η Μήτκου.

Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και πέντε λεπτά αργότερα, στο 57ο λεπτό, ήρθε η ισοφάριση. Η Αργυρίου πραγματοποίησε εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά, κέρδισε τη μονομαχία και έβγαλε ιδανική πάσα στην Λιόπις, η οποία δεν αστόχησε και έγραψε το 2-2. Οι γηπεδούχες έψαχναν και τρίτο τέρμα, με την Γκατσανίτσα να είναι ιδιαίτερα δραστήρια, αλλά η Βάρκοβα ήταν σταθερά παρούσα στην εστία των φιλοξενούμενων.

Το «μαχαιριά» στο φινάλε

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, ο Δικέφαλος του Βορρά δέχθηκε ένα «μαχαιριά» στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης. Η Ντόχερμι, μετά από εξαιρετική συνεργασία με την Βρεντίκοβα, κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 2-3 υπέρ της Σπάρτακ Μιγιάβα.

Αυτό το γκολ έδωσε στις φιλοξενούμενες ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, αφήνοντας μια πικρή γεύση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάλεψε για την ανατροπή αλλά δεν τα κατάφερε να κρατήσει την ισοπαλία.

Η ρεβάνς και οι συνθέσεις των ομάδων

Η ρεβάνς για την πρόκριση στους «16» του UEFA EURO CUP είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 16:00. Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει ποια ομάδα θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των ομάδων στην αναμέτρηση ήταν οι εξής:

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γιαννακά, Μόρις, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Μάρτα Λόπις (86' Σταυροπούλου), Μιχαήλ (46' Κιουρεξίδου), Αντρεέβσκα, Γκατσάνιτσα (79' Σχορτσιανίτη), Αργυρίου (79' Γκιζάρη).

Σπάρτακ Μιγιάβα: Οπάλκοβα, Ματούσικοβα (56' Νόρκους), Κρσλάκοβα, Βάργκοβα, Στάνοβιτς, Κράμλικοβα, Ναρόζνα, Ντβόρζακοβα, Βρέντικοβα, Σεμάνοβα (56' Μπογκόροβα), Ντόχερτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta