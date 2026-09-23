Ηττήθηκε η εθνική παίδων από τη Βοσνία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro 2027

Με ήττα ξεκίνησε την παρουσία της στην πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 η Εθνική Ελλάδας των Παίδων. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με σκορ 2-0 από την αντίστοιχη της Βοσνίας, η οποία είναι και η οικοδέσποινα του τουρνουά, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μλάντοστ.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Καραγιάννη δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα τους στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες με σκοπό να προηγηθούν στο σκορ, αναζητώντας τον δρόμο προς τα δίχτυα της αντίπαλης εστίας.

Η μεγαλύτερη στιγμή για την ελληνική ομάδα σημειώθηκε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσιάβος πραγματοποίησε ένα σέντρα-σουτ, ωστόσο ο Τσαντήλας δεν πρόλαβε να εκτελέσει, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει λίγο δίπλα από το δοκάρι του τερματοφύλακα της Βοσνίας, Ντάμπο.

Τα τέρματα που έκριναν την αναμέτρηση

Η ομάδα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 65ο λεπτό. Ο Μπάγιτς εισήλθε στην περιοχή από τα πλάγια και γύρισε την μπάλα στον Λέτο. Ο Λέτο, με ένα δυνατό σουτ από το σημείο του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Μετά το πρώτο γκολ, η Εθνική Ελλάδας αύξησε την πίεσή της, επιδιώκοντας την ισοφάριση. Δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν στο 72ο λεπτό, όταν το σουτ του Νέτο από τα όρια της μεγάλης περιοχής αποκρούστηκε δύσκολα σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα Ντάπο. Αντίθετα, η Βοσνία ήταν αυτή που σκόραρε ξανά, εκμεταλλευόμενη μια αντεπίθεση. Στο 88ο λεπτό, ο Μέχιτς με προβολή, έπειτα από σέντρα του Μουσάνοβιτς, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 2-0.

Οι συνθέσεις και οι αλλαγές των ομάδων

Για τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ο προπονητής Ασμίρ Άβντουκιτς παρέταξε την ομάδα με τους εξής ποδοσφαιριστές: Ντάπο, Βασίλιεβιτς, Μίλιεβιτς, Μέχιτς, Μούκιτς, Μούγιτς, Χόντζιτς, Ζατέγκα, Λέτο, Τριβούνοβιτς και Κόβατς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές: ο Μουσάνοβιτς μπήκε στη θέση του Ζατέγκα στο 60', ο Μπάγιτς αντικατέστησε τον Κόβατς επίσης στο 60', ο Κισίν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Τριβούνοβιτς στο 75', ενώ ο Κάρασιτς αντικατέστησε τον Λέτο στο 85'.

Η Εθνική Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Καραγιάννη, αγωνίστηκε με τους: Σαρακασίδη, Ζενελάι, Τσιάβο, Καδόγλου, Δημόπουλο, Τριχολίδη, Ζησόπουλο, Τεντολούρη, Νέτο, Φώτη και Τσαντήλα. Οι αλλαγές για την ελληνική ομάδα ήταν: ο Χίντς μπήκε στη θέση του Φώτη στο 69', ο Κακάλης αντικατέστησε τον Τσαντήλα επίσης στο 69', ο Αγιοβλασίτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Νέτο στο 74', και ο Δούραλης αντικατέστησε τον Καδόγλου στο 85'.

Η εικόνα του ομίλου και το πρόγραμμα της Ελλάδας

Στον άλλο αγώνα του 7ου ομίλου, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων, η Ισλανδία επικράτησε του Γιβραλτάρ με ευρύ σκορ 4-0. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα κερδίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση των προκριματικών.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδας περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν επίσης στο Mladost Stadium, στο Kakanj. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, η ελληνική ομάδα θα αναμετρηθεί με την Ισλανδία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta