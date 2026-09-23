Η κατάσταση των τραυματιών της ΑΕΚ ενόψει του Super Cup

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση για τον ημιτελικό του Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 26 Σεπτεμβρίου. Η προετοιμασία της «Ένωσης» σημαδεύεται από σημαντικές απουσίες, κυρίως στη frontline της ομάδας, δημιουργώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο.

Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα συνεχίζει την εντατική προετοιμασία της, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση και να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή σύνθεση στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Η μάχη του Super Cup και οι προκλήσεις

Η ομάδα της ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη πρόκληση της σεζόν, τον ημιτελικό του Super Cup. Ο αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένος για τις 26 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Οι προπονήσεις συνεχίζονται υπό την επίβλεψη του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος καλείται να βρει λύσεις για τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Το ζήτημα των απουσιών, ειδικά στις θέσεις των ψηλών, παραμένει έντονο και απαιτεί άμεσες προσαρμογές στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Η επιστροφή του αρχηγού Δημήτρη Φλιώνη

Από τους τραυματίες παίκτες της «Ένωσης», ο Δημήτρης Φλιώνης είναι αυτός που δείχνει τα πιο ενθαρρυντικά σημάδια επιστροφής. Ο αρχηγός της ομάδας έχει αρχίσει να ακολουθεί μέρος των προπονήσεων, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε φάση επανόδου.

Οι ενδείξεις είναι θετικές και όλα συνηγορούν στο ότι ο Φλιώνης θα είναι έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αναμένεται να συμπεριληφθεί στην 12άδα που θα επιλέξει ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό της 26ης Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια σημαντική λύση στην περιφέρεια της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Φλιώνης, όπως και άλλοι τραυματίες, δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που έδωσε η ΑΕΚ, γεγονός που καθιστά την άμεση επανένταξή του ιδιαίτερα σημαντική.

Συνεχίζουν τη θεραπεία οι Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ

Η κατάσταση παραμένει πιο περίπλοκη για άλλους κομβικούς παίκτες της frontline της ΑΕΚ. Οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ εξακολουθούν να ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, γεγονός που τους κρατάει εκτός προπονήσεων και αγώνων.

Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η «Ένωση» στις θέσεις των ψηλών, καθώς πρόκειται για σημαντικές απουσίες που επηρεάζουν άμεσα τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Η απουσία τους δημιουργεί ένα κενό που καλείται να καλύψει το τεχνικό επιτελείο με τις διαθέσιμες επιλογές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Γκρεγκ Μπράουν όσο και ο Κισόν Φίζελ δεν έχουν καταφέρει να αγωνιστούν σε κανένα από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό καθιστά την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο ακόμα πιο δύσκολη, καθώς χάνουν πολύτιμο χρόνο προσαρμογής.

Ο Τομά Ερτέλ ανεβάζει στροφές

Σε αντίθεση με τους τραυματίες της frontline, ο Τομά Ερτέλ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την αγωνιστική του ετοιμότητα. Ο Γάλλος γκαρντ ανεβάζει σταδιακά στροφές στις προπονήσεις της ομάδας, δείχνοντας βελτίωση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ερτέλ αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην 12άδα της ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup. Θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στην περιφέρεια.

Η παρουσία του Ερτέλ θεωρείται σημαντική για την ομάδα, καθώς μπορεί να προσφέρει λύσεις και να συμβάλει στην οργάνωση του παιχνιδιού. Η ενσωμάτωσή του ενισχύει τις επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει μιας τόσο απαιτητικής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta