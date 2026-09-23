Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague και την επιστροφή στη Βιτόρια

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ προέβη σε δηλώσεις λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια. Η «ερυθρόλευκη» ομάδα θα δοκιμαστεί στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της φετινής Euroleague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:30.

Ο Αμερικανός γκαρντ, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή για τη χώρα των Βάσκων, μίλησε και για τη δική του επιστροφή στην Βιτόρια, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της Μπασκόνια, ενώ αναφέρθηκε και σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του.

Η συναισθηματική επιστροφή στη Βιτόρια

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ εξέφρασε αρχικά τη μεγάλη του χαρά για την επικείμενη επιστροφή του στη Βιτόρια. Χαρακτήρισε την πόλη ως «απίθανη», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια στον «απίθανο κόσμο, προπονητή και παίκτες» της περιοχής. Δήλωσε μάλιστα ενθουσιασμένος που θα τους συναντήσει όλους ξανά.

Η παρουσία του στη Βιτόρια, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο, καθώς επιστρέφει σε ένα μέρος όπου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν. Η αναμέτρηση στην «Fernando Buesa Arena» αποκτά έτσι ένα επιπλέον συναισθηματικό βάρος για τον παίκτη.

Ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία στη Euroleague

Ο παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε με έμφαση τη σημασία που είχε ο οργανισμός της Μπασκόνια στην αθλητική του πορεία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Μπασκόνια του έδωσε την πολύτιμη δυνατότητα να αναδείξει το ταλέντο του και να επιδείξει τις ικανότητές του στο υψηλό επίπεδο της EuroLeague. Αυτή η αναγνώριση και η ευκαιρία που του προσφέρθηκε, τον κάνουν να νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη που θα επιστρέψει πίσω για να τους δει.

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει για την πρώην ομάδα του, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η αναμέτρηση με την Μπασκόνια

Σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα της πρεμιέρας της Euroleague, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ περιέγραψε την Μπασκόνια ως μια ομάδα που διακρίνεται για την πολύ επιθετική της προσέγγιση, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Παρά τον δυναμικό χαρακτήρα του αντιπάλου, ο παίκτης δήλωσε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κατανοήσει πλήρως τι πρέπει να κάνει στο παρκέ.

Η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ολυμπιακού στη Euroleague για τη φετινή σεζόν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία στην αναμέτρηση στη χώρα των Βάσκων.

Προσαρμογή και η φιλοσοφία για τη σεζόν

Αναφορικά με τη δική του προσαρμογή στον Ολυμπιακό, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανέφερε ότι νιώθει έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας. Ωστόσο, επισήμανε πως είναι ακόμα αρχή της σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία είναι μακρά.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε μια σημαντική φιλοσοφία για την αγωνιστική περίοδο: «Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει σημασία πως ξεκινάς τη σεζόν αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο πως την τελειώνεις». Πρόσθεσε επίσης ότι «παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα», υποδηλώνοντας την ανάγκη για υπομονή, συνεχή δουλειά και σταδιακή βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αμυντικές βελτιώσεις μετά το Super Cup

Σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός μετά το Super Cup της EuroLeague, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στάθηκε στην αμυντική συνέπεια της ομάδας. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι «πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας συνέπεια λίγο παραπάνω».

Ενώ αναγνώρισε ότι επιθετικά ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, ο παίκτης θεωρεί πως η αμυντική εικόνα είναι το σημείο που χρειάζεται περαιτέρω δουλειά και προσοχή από το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες για να επιτευχθούν οι στόχοι της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta