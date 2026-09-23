Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και η «διαβολική» σύμπτωση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται για την επίσημη επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ύστερα από 14 χρόνια, στην πρεμιέρα της φετινής Euroleague. Το μεγάλο αυτό γεγονός για το «τριφύλλι» θα λάβει χώρα στον αγώνα κόντρα στην Παρί και συνοδεύεται από μια αξιοσημείωτη σύμπτωση με το μακρινό παρελθόν της ομάδας.

Η ιστορική επιστροφή στον «πράσινο» πάγκο

Ο Σέρβος τεχνικός θα καθίσει ξανά στην άκρη του «πράσινου» πάγκου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον οργανισμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, μετά από 14 χρόνια απουσίας, αποτελεί το κορυφαίο γεγονός στις τάξεις του συλλόγου, καθώς έχει συνδέσει το όνομά του με ανεκτίμητη κληρονομιά επιτυχιών.

Η αναμέτρηση με την Παρί, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στις 21:15, θα αποτελέσει την επίσημη επανεμφάνιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας εκ νέου την ίδια περίοδο με την πρώτη του φορά.

Η «διαβολική» σύμπτωση του 1999

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς συνδέεται με μια «διαβολική» σύμπτωση που μας ταξιδεύει 27 χρόνια πίσω, στις 23 Σεπτεμβρίου 1999. Εκείνη την ημερομηνία, μία μόλις ημέρα πριν από τη φετινή του επιστροφή, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κοουτσάρει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν και τότε πρεμιέρα της Euroleague, γεγονός που καθιστά την ημερομηνία ιδιαίτερα σημαδιακή.

Εκείνη η αναμέτρηση αποτέλεσε την αρχή για την ιστορία που έμελλε να γράψει ο Σέρβος τεχνικός στον Παναθηναϊκό, θέτοντας τις βάσεις για τις μετέπειτα επιτυχίες και την κατάκτηση τροπαίων. Η κληρονομιά που άφησε είναι ανεκτίμητη και τώρα επιδιώκει να την εμπλουτίσει, ξεκινώντας και πάλι με παρόμοιες συνθήκες.

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις

Συγκεκριμένα, η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού ήταν στην πρεμιέρα της Euroleague της σεζόν 1999-2000. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν τη Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία τότε ήταν η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας πανηγυρίσει το τρόπαιο λίγους μήνες νωρίτερα στο Μόναχο.

Το παιχνίδι διεξήχθη στο μικρό γήπεδο του Κάουνας, το οποίο έφερε το όνομα του θρύλου του λιθουανικού μπάσκετ, Άρβιντας Σαμπόνις, μπροστά σε περίπου 4.000 Λιθουανούς φιλάθλους. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Ζάλγκιρις Κάουνας με σκορ 82-66, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη σε μια πορεία που οδήγησε στο Final Four της Θεσσαλονίκης και στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του.

Απουσίες παικτών τότε και τώρα

Μία ακόμη σύμπτωση εντοπίζεται στις απουσίες παικτών. Όπως και τώρα, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρί με σημαντικές ελλείψεις, καθώς απουσιάζουν οι Σλούκας, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, έτσι και το 1999 υπήρχαν τραυματισμοί βασικών παικτών.

Στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις, ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη διάθεσή του τους Φραγκίσκο Αλβέρτη και Νάντο Τζεντίλε, των οποίων η επιστροφή είχε δρομολογηθεί μετά τις 10 Οκτωβρίου. Αυτή η κατάσταση με τους τραυματισμούς παρουσιάζει ακριβώς την ίδια εικόνα με τους φετινούς τραυματισμούς της ομάδας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της «διαβολικής» σύμπτωσης.

Οι πρωταγωνιστές της πρώτης νίκης

Στην ιστορική αναμέτρηση του 1999 με τη Ζάλγκιρις, οι πρώτοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ζέλικο Ρέμπρατσα με 17 πόντους (7/12 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόνι Ρότζερς επίσης με 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Ντέγιαν Μποντιρόγκα με 16 πόντους (5/10 δίποντα, 6/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Όντεντ Κάτας με 13 πόντους (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ).

Σκόραραν επίσης οι Καλαϊτζής με 2 πόντους και ο Κοχ με 3 πόντους, συμβάλλοντας στην πρώτη νίκη των «πρασίνων» που αποτέλεσε την έναρξη της επιτυχημένης πορείας τους προς την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου εκείνης της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader