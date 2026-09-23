Ο Jaan Roose πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ slackline πάνω από τον Δούναβη

Ο Εσθονός αθλητής Jaan Roose πρόσθεσε ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ στη συλλογή του, ολοκληρώνοντας μια σπάνια δοκιμασία αντοχής στο slackline. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής διένυσε συνολικά 14,7 χιλιόμετρα πάνω από τον ποταμό Δούναβη, στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, παραμένοντας στον ιμάντα για 12 ολόκληρες ώρες.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ αντοχής

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Jaan Roose σημείωσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ slackline, καθορίζοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη συνολική απόσταση που μπορεί να διανυθεί σε ιμάντα κατά τη διάρκεια 12 ωρών. Η επίδοση των 14,7 χιλιομέτρων επιτεύχθηκε με 22 διαδρομές πάνω από τον Δούναβη.

Ο αθλητής παρέμεινε πάνω στον ιμάντα για το εντυπωσιακό διάστημα των 12 ωρών, επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή και συγκέντρωση. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα αντοχής στην καριέρα του, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά την ολοκλήρωση.

Λεπτομέρειες της διαδρομής και του ιμάντα

Η πρόκληση έλαβε χώρα πάνω από τον ποταμό Δούναβη, στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Ο ιμάντας, γνωστός ως slackline, είχε μήκος 666 μέτρα και πλάτος μόλις 1,9 εκατοστά, απαιτώντας απόλυτη ισορροπία και ακρίβεια σε κάθε βήμα.

Ο ιμάντας ήταν τοποθετημένος σε ύψος περίπου 100 μέτρων, συνδέοντας τον πύργο παρατήρησης UFO με την περιοχή του Κάστρου της Μπρατισλάβα. Αυτή η τοποθεσία προσέθετε στην πρόκληση, καθώς βρισκόταν πάνω από μια πολυσύχναστη περιοχή της πόλης.

Η έναρξη της περιπέτειας και οι πρώτες ώρες

Η περιπέτεια του Jaan Roose ξεκίνησε νωρίς το πρωί, στις 7:15. Οι πρώτες ώρες της προσπάθειας χαρακτηρίστηκαν από την πρωινή ομίχλη που κάλυπτε τον Δούναβη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για το εγχείρημα.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Roose περιέγραψε τις πρώτες τρεις ώρες ως ταχύτατες: «Οι πρώτες τρεις ώρες πέρασαν πολύ γρήγορα και δεν ξέρω καν πως πέρασε ο χρόνος», ανέφερε. Ωστόσο, η σωματική φθορά άρχισε να γίνεται αισθητή καθώς περνούσε η ώρα.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και την κόπωση

Καθώς η δοκιμασία συνεχιζόταν, η σωματική φθορά αυξανόταν προοδευτικά. Ο αθλητής άρχισε να νιώθει πόνο σε όλο του το σώμα, ενώ αντιμετώπισε και άλλες δυσκολίες όπως φουσκάλες, τη ζέστη και τη συσσωρευμένη κόπωση. «...μετά άρχισε να φαίνεται μεγάλος και μπορούσα να νιώσω πόνο σε όλο μου το σώμα», εξήγησε ο Roose.

Για να διατηρήσει την απόδοσή του, ο Roose αναγκάστηκε να αλλάξει παπούτσια και να διατηρείται συνεχώς ενυδατωμένος. Παράλληλα, έπρεπε να διαχειριστεί τους εξωτερικούς περισπασμούς, όπως η κυκλοφορία αυτοκινήτων και σκαφών κάτω από τα πόδια του, καθώς και τους ήχους από μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της σλοβακικής πρωτεύουσας. Σε ορισμένες στιγμές, κατέφυγε στη μουσική για να απομονωθεί και να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του.

Η προετοιμασία και η ολοκλήρωση του ρεκόρ

Η πρόκληση αυτή ώθησε την προετοιμασία του Εσθονού αθλητή στα όριά της. Μέχρι τότε, η μεγαλύτερη προπόνησή του πάνω σε slackline ήταν έξι ώρες, δηλαδή ακριβώς ο μισός χρόνος από αυτόν που παρέμεινε πάνω στον ιμάντα στη Μπρατισλάβα.

Αφού επέστρεψε για τελευταία φορά στον πύργο UFO και ολοκλήρωσε τα 14,7 χιλιόμετρα, ο Roose εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Είμαι απίστευτα ευτυχισμένος που το ολοκλήρωσα στις 12 ώρες. Αυτό είναι που με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, το ότι δηλαδή δεν σταμάτησα νωρίτερα. Ούτε καν περπατάω τόσο πολύ στο έδαφος», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα του επιτεύγματός του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta