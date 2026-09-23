Ο Μάρκο Νίκολιτς για τη γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας: «Έχω δει την ίδια γιαγιά δύο φορές με καπνογόνο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος τεχνικός και προπονητής της ΑΕΚ, αναφέρθηκε εκτενώς στη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας και την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί πριν από τα παιχνίδια. Μιλώντας σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, καθώς και στο podcast Sport Indirektno, περιέγραψε τη μοναδική εμπειρία που βιώνει ο ίδιος και η ομάδα του. Ο Νίκολιτς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη γιορτινή διάθεση που κυριαρχεί, ενώ διηγήθηκε και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό με μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Η γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας πριν τα παιχνίδια

Ο Σέρβος τεχνικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη γιορτή που υπάρχει πριν τα παιχνίδια στη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας. Περιέγραψε τον τρόπο που οι οπαδοί της Ένωσης υποδέχονται την αποστολή όταν φτάνει με το πούλμαν πριν από κάθε αγώνα, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τον Νίκολιτς, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα μπαρ είναι όλα γεμάτα ώρες πριν την έναρξη των αγώνων. Ο κόσμος τρώει, τραγουδάει και συμμετέχει σε μια πραγματική γιορτή, με φίλους του να πηγαίνουν στην περιοχή ακόμη και έξι, επτά ή οκτώ ώρες πριν από τον αγώνα. Καθώς το πούλμαν περνάει από τη γειτονιά, οι κάτοικοι κορνάρουν και βγαίνουν στα μπαλκόνια και στις βεράντες τους, δείχνοντας την υποστήριξή τους στην ομάδα.

Η ταυτότητα της περιοχής και το γήπεδο «Αγιά Σοφιά»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην ταυτότητα της Νέας Φιλαδέλφειας, εξηγώντας ότι το πρόθεμα «Νέα» στην Ελλάδα υποδηλώνει περιοχές που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες, φέροντας το όνομα που υπήρχε στη Μικρά Ασία. Τόνισε πως η περιοχή είναι πραγματικά πανέμορφη, με τα στενά της να είναι όλα κίτρινα και μαύρα, γεμάτα γκράφιτι της ΑΕΚ παντού.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στο γήπεδο της ΑΕΚ, την «Αγιά Σοφιά», χαρακτηρίζοντάς το φανταστικό και τρομερό. Είπε ότι έχει χωρητικότητα 32.000 θέσεων, άνοιξε πριν από τρία χρόνια και εκεί έγινε ο τελικός του Conference League. Το όνομα του γηπέδου, «Αγιά Σοφιά», προέρχεται από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Η ιστορία με τη γιαγιά και το καπνογόνο

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες που διηγήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς αφορά μια ηλικιωμένη γυναίκα. Περιέγραψε πώς, καθώς το πούλμαν της ομάδας στρίβει σε μια γωνία, φτάνοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών, βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού της. Φαίνεται σαν να άφησε την κατσαρόλα στην κουζίνα για να κατέβει στη γωνία.

Μαζί της κατεβαίνουν ο γιος της ή άλλοι συγγενείς, και περίπου τέσσερις γενιές, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, όλοι υποστηρίζοντας την ομάδα. Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά βρισκόταν στη γωνία κρατώντας ακόμη και ένα καπνογόνο στα χέρια της. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο βοηθός του έχει τραβήξει βίντεο από αυτό το σκηνικό μέσα από το λεωφορείο.

Ο ενθουσιασμός του Σέρβου τεχνικού για την ατμόσφαιρα

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε με έντονο τρόπο τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που βιώνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δήλωσε ότι ανατριχιάζει κάθε φορά που μιλάει για αυτά τα γεγονότα, τονίζοντας πόσο πολύ απολαμβάνει κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα είναι, όπως είπε, «αδιανόητο πόσο ωραία είναι».

Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού αναδεικνύουν το πάθος του κόσμου της ΑΕΚ και την ιδιαίτερη σχέση που έχει η ομάδα με τη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας, μετατρέποντας κάθε αγώνα σε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit