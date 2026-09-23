Έφυγε από τη ζωή ο σφαιροβόλος Γιώργος Λεμονής

Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός πενθεί την απώλεια του Γιώργου Λεμονή, ενός σπουδαίου σφαιροβόλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε παλιός πρωταθλητής της σφαιροβολίας, με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αφήνοντας το δικό του στίγμα τη δεκαετία του ’60 και στις αρχές του ’70.

Η πορεία του στον αθλητισμό

Ο Γιώργος Λεμονής γεννήθηκε στον Πειραιά στις 12 Απριλίου 1943. Η ενασχόλησή του με τη σφαιροβολία ξεκίνησε το 1958, όταν εντάχθηκε στον σύλλογο του Ολυμπιακού. Εκεί, είχε ως πρώτο του προπονητή τον Τάκη Βεντίκο, ο οποίος τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα στον χώρο του κλασικού αθλητισμού.

Η αθλητική του εξέλιξη ήταν συνεχής. Το 1962, κατάφερε να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στη σφαιροβολία, σημειώνοντας επίδοση 15.17 μέτρα. Αργότερα, υπό την καθοδήγηση του επόμενου προπονητή του, Σωτήρη Τσέκου, συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις του, φτάνοντας τα 16.16 μέτρα το 1966 και τα 16.74 μέτρα το 1967.

Οι διακρίσεις σε πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο

Το 1968 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον Γιώργο Λεμονή, καθώς κέρδισε τον πρώτο από τους συνολικά τέσσερις πανελλήνιους τίτλους του. Την ίδια χρονιά, κατέκτησε την τρίτη θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στον ελληνικό και διεθνή στίβο.

Η αγωνιστική του παρουσία συνεχίστηκε με επιτυχία. Το 1969, ο Λεμονής αναδείχθηκε νικητής τόσο στους Βαλκανικούς Αγώνες όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι διακρίσεις αυτές υπογράμμισαν την κυριαρχία του στην σφαιροβολία εκείνη την περίοδο.

Συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις

Οι επιδόσεις του Γιώργου Λεμονή του εξασφάλισαν μια θέση στην εθνική ομάδα, με την οποία συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της εποχής. Το 1968, ρίχνοντας 17.89 μέτρα, συμπεριλήφθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα που ταξίδεψε στο Μεξικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί, κατέλαβε τη 17η θέση με επίδοση 16.43 μέτρα.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1969, αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Γιώργος Λεμονής κατατάχθηκε 21ος, σημειώνοντας επίδοση 17.38 μέτρα, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα.

Συνέχεια επιτυχιών και προσωπικό ρεκόρ

Το 1970, ο Γιώργος Λεμονής αναδείχτηκε για μία ακόμη φορά πανελληνιονίκης, προσθέτοντας έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή του. Την ίδια χρονιά, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες και κατάφερε να ανεβάσει το προσωπικό του ρεκόρ στα 17.96 μέτρα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του βελτίωση.

Το ατομικό του ρεκόρ, 18.37 μέτρα, το σημείωσε το 1972. Αυτή ήταν και η χρονιά που κέρδισε για τελευταία φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κλείνοντας έναν κύκλο επιτυχιών στον πρωταθλητισμό. Μετά το πέρας της αθλητικής του καριέρας, ο Γιώργος Λεμονής ζούσε μόνιμα στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας, όπου διατηρούσε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Συλλυπητήρια από τον ΣΕΓΑΣ

Η απώλεια του Γιώργου Λεμονή προκάλεσε θλίψη στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, μαζί με σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του σπουδαίου σφαιροβόλου. Παράλληλα, απηύθυναν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta