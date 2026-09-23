Η ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς σε έναν τόμο από τον εκδοτικό οίκο Taschen

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γράφουν ιστορία εκτός γηπέδου, καθώς γίνονται η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ της οποίας η ιστορία μεταφέρεται στις σελίδες βιβλίου του εκδοτικού οίκου Taschen. Το βιβλίο, με τίτλο «Lakers: An Official History of the Purple & Gold», προσφέρει στους φιλάθλους μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την πορεία της ομάδας μέσα από πλούσιο και σπάνιο υλικό.

Ένας τόμος για την ιστορία των Λέικερς

Το νέο βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου, είναι ένα έργο 528 σελίδων και φέρει τον τίτλο «Lakers: An Official History of the Purple & Gold». Ο εκδοτικός οίκος Taschen, ο οποίος ιδρύθηκε το 1980, είναι γνωστός παγκοσμίως για την ηγετική του θέση στον τομέα των μεγάλου μεγέθους βιβλίων τέχνης. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια πρωτοποριακή κίνηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ιστορία μιας ομάδας του ΝΒΑ μεταφέρεται σε βιβλίο από τον συγκεκριμένο οίκο.

Το εικονογραφημένο ιστορικό αντλεί το υλικό του από τα αρχεία της ομάδας και του πρωταθλήματος, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές. Στόχος του είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των Λέικερς, μέσα από σπάνιο εικαστικό υλικό και φωτογραφίες που δημοσιεύονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με το THR.

Πλούσιο περιεχόμενο και προσωπικές μαρτυρίες

Πέρα από το πλήθος των φωτογραφιών και των αναμνηστικών αντικειμένων, το βιβλίο εμπλουτίζεται με αποκλειστικά κείμενα και προσωπικές αναμνήσεις από σημαντικές προσωπικότητες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ομάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Μάικλ Κούπερ, ο Μπάιρον Σκοτ, ο Πατ Ράιλι, ο Σακίλ Ο’ Νιλ και ο ΛεΜπρον Τζέιμς. Επίσης, συμμετέχουν ο Λούκα Ντόντσιτς, η Πόλα Αμπντούλ και ο Flea, προσφέροντας τις δικές τους οπτικές και εμπειρίες.

Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ενώ την εισαγωγή έχει αναλάβει η ιδιοκτήτρια των Λέικερς, Τζίνι Μπας. Ο Φιλ Τζάκσον κλείνει το βιβλίο με τον επίλογό του, ολοκληρώνοντας ένα έργο που φιλοδοξεί να καλύψει την πλούσια ιστορία της ομάδας.

Η δήλωση της ιδιοκτήτριας Τζίνι Μπας

Η ιδιοκτήτρια των Λέικερς, Τζίνι Μπας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι Λέικερς αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο». Τόνισε επίσης ότι «καμία άλλη ομάδα δεν έχει μετατρέψει αθλητές σε είδωλα ούτε έχει αφήσει κληρονομιά αντίστοιχη με εκείνη των Λέικερς». Η ίδια υπογράμμισε τον ρόλο των παικτών, των προπονητών και των φιλάθλων, οι οποίοι «έχουν αναδείξει την ομάδα σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό άθλημα: έχουν δημιουργήσει ένα αξέχαστο θέαμα που διαρκεί εδώ και 79 σεζόν».

Η Τζίνι Μπας περιέγραψε το βιβλίο ως «μία επιστολή αγάπης προς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της ιστορίας», αναδεικνύοντας τη συναισθηματική αξία του έργου για την κοινότητα των Λέικερς.

Μια αναδρομή στις δυναστείες και τις αντιπαλότητες

Η επίσημη περιγραφή του βιβλίου προσφέρει μια γεύση από το ιστορικό εύρος που καλύπτει. Ξεκινά με τον Τζορτζ Μάικαν και την πρώτη δυναστεία του πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας τις ρίζες της επιτυχίας της ομάδας. Στη συνέχεια, περνά στα «σκληρά χρόνια των αναμετρήσεων με τη Βοστώνη», περιγράφοντας τις ιστορίες αντιπαλότητας που σημάδεψαν εκείνη την εποχή.

Σε αυτή την περίοδο, ηγέτες της προσπάθειας ήταν οι Έλτζιν Μπέιλορ, Τζέρι Γουέστ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Η αφήγηση φτάνει μέχρι το 1979, όταν ένας νέος ιδιοκτήτης, ο δρ. Τζέρι Μπας, αποφάσισε ότι «μια σπουδαία ομάδα δεν αρκούσε», θέτοντας τις βάσεις για τις μελλοντικές επιτυχίες και την περαιτέρω εξέλιξη των Λέικερς σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: Topontiki