Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ισπανία για την πρεμιέρα της Euroleague με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αποστολή

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην Euroleague, ταξιδεύοντας στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο, 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:30. Στην αποστολή των Πειραιωτών περιλαμβάνεται κανονικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρόλο που η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη λόγω πρόσφατου τραυματισμού.

Η κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό από μία τενοντίτιδα, ένα πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Λόγω αυτής της κατάστασης, ο Σέρβος σέντερ δεν αγωνίστηκε στο Super Cup της Euroleague, γεγονός που είχε δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά του.

Παρά την παρουσία του στην αποστολή, ο Μιλουτίνοφ παραμένει αμφίβολος για το κρίσιμο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Μπασκόνια. Η τελική απόφαση για το αν θα αγωνιστεί και σε ποιο βαθμό αναμένεται να ληφθεί λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι αποφάσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επέλεξε να συμπεριλάβει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αποστολή που ταξίδεψε για την Ισπανία. Η κίνηση αυτή δείχνει την επιθυμία του τεχνικού επιτελείου να έχει τον παίκτη κοντά στην ομάδα, ακόμη κι αν η συμμετοχή του δεν είναι δεδομένη.

Ο κ. Μπαρτζώκας θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν ο Μιλουτίνοφ θα συμπεριληφθεί στην τελική 12άδα της αναμέτρησης. Επίσης, θα κρίνει αν και κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει στο ματς, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του παίκτη και τις ανάγκες του αγώνα.

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων»

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την Ισπανία αποτελείται συνολικά από 13 παίκτες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την πρεμιέρα της Euroleague. Το ρόστερ περιλαμβάνει έμπειρους και νεότερους αθλητές, έτοιμους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες που ταξίδεψαν με την ομάδα είναι οι εξής: Μίλερ ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Αυτοί οι 13 αθλητές θα διεκδικήσουν μία θέση στην τελική 12άδα που θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπασκόνια.

Οι παίκτες που έμειναν εκτός

Από την αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της Euroleague στην Ισπανία έμειναν εκτός κάποιοι παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές δεν συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα που ταξίδεψε για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Η απουσία τους από την αποστολή διαμορφώνει το τελικό σχήμα των 13 παικτών που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον πρώτο αγώνα της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η πρεμιέρα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague με ένα εκτός έδρας παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου για τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην έδρα της ισπανικής ομάδας, προσφέροντας μία πρώτη γεύση της δυναμικής του Ολυμπιακού μακριά από το γήπεδό του. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 21:30, ώρα Ελλάδος, αύριο, 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta