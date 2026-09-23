Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν: «Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται»

Το ξεκάθαρο μήνυμα του προέδρου της UEFA

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν πωλείται». Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο βιντεοσκοπημένης ομιλίας του, η οποία προβλήθηκε κατά τη σύνοδο Κορυφής Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Οι αιχμηρές τοποθετήσεις του 58χρονου Σλοβένου παράγοντα ήρθαν στο προσκήνιο εν μέσω συζητήσεων και προτάσεων που αφορούν την πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA. Ο Τσέφεριν υπογράμμισε τη σταθερή θέση της UEFA επί του θέματος, δηλώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υποστηρίζει αυτή την αρχή εδώ και πολλά χρόνια. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση στην Πορτογαλία θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της ακεραιότητας του αθλήματος.

Οι τρεις πυλώνες της εμπιστοσύνης στο άθλημα

Στην ομιλία του, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η εμπιστοσύνη στο ποδόσφαιρο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Η εμπιστοσύνη στο άθλημά μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, ενότητα, διαφάνεια και διακυβέρνηση που υπηρετεί τους πολλούς, όχι τους λίγους».

Ο πρόεδρος της UEFA εξέφρασε την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι και οι τρεις αυτοί πυλώνες «έχουν πρόσφατα παραμεληθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που ορκίστηκαν να τους προστατεύσουν». Τόνισε επίσης ότι, παρόλο που «το έργο που υπονόμευε την ενότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μπορεί να έχει εγκαταλειφθεί, η εμπιστοσύνη που χάθηκε δεν έχει ανακτηθεί».

Σύμφωνα με τον Τσέφεριν, το καθήκον της ποδοσφαιρικής ηγεσίας είναι τώρα να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη, προσθέτοντας με νόημα ότι «δεν βάζουν όλοι το ποδόσφαιρο πάνω από τις δικές τους φιλοδοξίες».

Έμμεσες αναφορές και το πλαίσιο των δηλώσεων

Παρόλο που ο Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή οργανισμούς κατά την ομιλία του, οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν ότι αφορούσαν ξεκάθαρα την πρόταση για την πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA. Η παρέμβασή του ερμηνεύτηκε ως μια σαφής τοποθέτηση απέναντι σε αυτή την προοπτική, με τον πρόεδρο της UEFA να υπερασπίζεται την αυτονομία και την ακεραιότητα του αθλήματος, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εμπόρευμα προς πώληση.

Η UEFA, όπως επεσήμανε ο Τσέφεριν, υποστηρίζει εδώ και χρόνια την αρχή ότι «το ποδόσφαιρο δεν πωλείται», μια θέση που επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη παρέμβασή του. Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για τη διακυβέρνηση και την εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το μήνυμα του Ινφαντίνο και η χρονική συγκυρία

Οι δηλώσεις του προέδρου της UEFA έλαβαν χώρα μόλις δύο ημέρες μετά την αποστολή επιστολής από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προς το Συμβούλιο της FIFA. Η χρονική αυτή συγκυρία προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις τοποθετήσεις του Τσέφεριν, φέρνοντας στο προσκήνιο τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διοίκηση του αθλήματος.

Ο Τσέφεριν έκλεισε τη δική του παρέμβαση με ένα μήνυμα που φαίνεται να απηχεί την ίδια φιλοσοφία με αυτή που εκφράστηκε και από τον Ινφαντίνο στην επιστολή του. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της UEFA ανέφερε: «Ο αθλητισμός θα παραμείνει ασφαλής αν αυτοί που τον κυβερνούν δεν ξεχνούν για ποιον τον κυβερνούν».

Με πληροφορίες από: Gazzetta