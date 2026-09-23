Ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) ανακοίνωσε ότι ο Προμηθέας Πατρών δεν κατάφερε να λάβει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με άλλες ομάδες, όπως η ΑΕΚ, η Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα, οι οποίες έλαβαν κανονικά το εν λόγω πιστοποιητικό. Παρόλα αυτά, η ΕΕΑ διευκρίνισε πως ο Προμηθέας Πατρών θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα της Stoiximan BGL, παρά τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκανε γνωστή την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού, το οποίο είναι απαραίτητο για τις ΚΑΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΑ, ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η διαδικασία αυτή αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις ομάδες, όπως προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται βάσει του άρθρου 77Α παρ. 3 του νόμου 2725/99, όπως αυτός ισχύει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει σε ενδελεχή εξέταση των στοιχείων που προσκομίζονται από τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτή η διαδικασία είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της νομιμότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η συμμετοχή του Προμηθέα στη Stoiximan BGL

Παρά το γεγονός ότι ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η συμμετοχή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, τη Stoiximan BGL, δεν επηρεάζεται άμεσα. Η ίδια η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκανε γνωστό πως η αχαϊκή ομάδα θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα.

Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική για την ομάδα και τους φιλάθλους της, καθώς διασφαλίζει την παρουσία της στην αγωνιστική περίοδο της Stoiximan BGL. Η απόφαση της ΕΕΑ, αν και αρνητική ως προς τη χορήγηση του πιστοποιητικού, δεν στερεί από τον Προμηθέα το δικαίωμα συμμετοχής του στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες που έλαβαν το απαραίτητο πιστοποιητικό

Σε αντίθεση με την περίπτωση του Προμηθέα Πατρών, άλλες ομάδες που υποβλήθηκαν στον ίδιο έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έλαβαν κανονικά το πιστοποιητικό. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ, η Καρδίτσα και η Δόξα Λευκάδας είναι οι ΚΑΕ που εξασφάλισαν το εν λόγω πιστοποιητικό, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους.

Η χορήγηση του πιστοποιητικού σε αυτές τις ομάδες υποδηλώνει ότι πληρούσαν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του Προμηθέα Πατρών σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που υποβλήθηκαν στον ίδιο έλεγχο από την ΕΕΑ.

Το ενδεχόμενο κυρώσεων από τον Αθλητικό Δικαστή

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγήσει πιστοποιητικό στον Προμηθέα Πατρών, το επόμενο βήμα αφορά τις ενδεχόμενες κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στην ομάδα. Η τελική απόφαση για αυτό το ζήτημα αναμένεται να ληφθεί από τον Αθλητικό Δικαστή.

Μένει να φανεί αν οι κυρώσεις αυτές θα αφορούν την αφαίρεση βαθμών από την αχαϊκή ομάδα. Ο Αθλητικός Δικαστής θα εξετάσει την υπόθεση και η απόφασή του θα καθορίσει το μέγεθος και το είδος των συνεπειών που θα έχει η μη λήψη του πιστοποιητικού για τον Προμηθέα Πατρών. Η έκβαση αυτής της διαδικασίας αναμένεται με ενδιαφέρον στον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta