Ο Ίζακ Μπόνγκα για την πρεμιέρα της Euroleague: «Θετικό που έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στην έδρα μας»

Ο Ίζακ Μπόνγκα, παίκτης του Παναθηναϊκού, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης της ομάδας του με την Παρί, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα της EuroLeague. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την γαλλική ομάδα στην έδρα του. Ο Μπόνγκα μίλησε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, τους Γάλλους συμπαίκτες του, καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί για τους «πράσινους».

Η αναμέτρηση με την Παρί και η ετοιμότητα της ομάδας

Ο Γερμανός φόργουορντ τόνισε ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμη για να ξεκινήσει τη διοργάνωση με τον τρόπο που θα ήθελε. «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι έτσι ώστε να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη διοργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι «πράσινοι» έχουν συγκεκριμένους στόχους και εργάζονται για την επίτευξή τους, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν τη συνεχή εξέλιξη στο μέλλον.

Σχετικά με τον αντίπαλο, την Παρί, ο Μπόνγκα εκτίμησε ότι η αναμέτρηση θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Περιέγραψε την Παρί ως μια ομάδα που αγωνίζεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, πραγματοποιεί πολλά σουτ και διατηρεί υψηλή ενέργεια στο παιχνίδι της. «Πρέπει να το ματσάρουμε αυτό και ταυτόχρονα να παίξουμε και το δικό μας παιχνίδι», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσαρμογή και ταυτόχρονη επιβολή του δικού τους στυλ.

Το πλεονέκτημα των εντός έδρας αγώνων

Ο Ίζακ Μπόνγκα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης στην έδρα του, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα. «Είναι πολύ θετικό που παίζουμε αυτά τα παιχνίδια στην έδρα μας, γιατί έχουμε αυτούς τους φιλάθλους που μας δίνουν ενέργεια», ανέφερε.

Επεσήμανε πως η παρουσία των φιλάθλων λειτουργεί ως μια «έξτρα δόση ενέργειας» όταν αγωνίζονται σε ένα γήπεδο όπως το δικό τους. Κατά συνέπεια, ο Μπόνγκα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το γεγονός πως τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στην έδρα τους είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό για την ομάδα.

Προσαρμογή στην Ελλάδα και τη νέα ομάδα

Αναφορικά με τη δική του προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, ο Μπόνγκα δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. «Προς το παρόν όλα μου φαίνονται σαν να προσπαθώ να προσαρμοστώ ακόμα», είπε. Ωστόσο, τόνισε ότι ένα θετικό στοιχείο είναι η γνώση του προπονητή και του πλαισίου εντός του οποίου θα αγωνίζεται.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να αγωνίζεται κανείς με νέα πρόσωπα και συμπαίκτες. Τόνισε όμως τον επαγγελματισμό όλων των παικτών, λέγοντας ότι σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γνωρίζονται καλύτερα, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Η παρουσία των Γάλλων παικτών και οι στόχοι

Ο Μπόνγκα σχολίασε επίσης την παρουσία Γάλλων παικτών στην ομάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ θετική. Μάλιστα, ανέφερε χαριτολογώντας ότι έτσι έχει την ευκαιρία να φρεσκάρει και τα δικά του γαλλικά. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ύπαρξη παικτών από διαφορετικές εθνικότητες στην ομάδα.

Σχετικά με τους GM που έχρισαν τον Παναθηναϊκό φαβορί, ο Μπόνγκα διατήρησε μια προσγειωμένη στάση. «Δεν είναι δουλειά μου κάτι τέτοιο. Δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ», δήλωσε. Αναγνώρισε ότι η αναγνώριση αυτή γεμίζει την ομάδα με αισιοδοξία για την κατάκτηση όλων των τίτλων, αλλά πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει να κοιτάζει τόσο μπροστά.

Αστεία και στιγμές στο γήπεδο

Ο Ίζακ Μπόνγκα μοιράστηκε και μια πιο ανάλαφρη στιγμή, αναφερόμενος στα σουτ από το κέντρο του γηπέδου που κάνει με τον Γιαμπουσέλε. «Ναι αυτά είναι αστεία όντως. Μου αρέσουν τα σουτ από το κέντρο του γηπέδου», είπε. Περιέγραψε πώς έβαλε ένα σουτ, μετά έβαλε και ο Γιαμπουσέλε ένα, και πως «έτσι πάνε αυτά μερικές φορές τα παιχνίδια λήγουν ισοπαλία», προσθέτοντας μια νότα χιούμορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta