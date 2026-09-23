Ο ΠΑΟΚ δίνει φιλικό αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ έχει προγραμματίσει φιλική αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αυτής της φιλικής συνάντησης έρχεται σε μια περίοδο διακοπής του πρωταθλήματος, με στόχο τη διατήρηση της αγωνιστικής ετοιμότητας των «ασπρόμαυρων».

Φιλική αναμέτρηση στη Νέα Μεσημβρία

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Το φιλικό παιχνίδι θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Μεσημβρία της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ανθρώπων του συλλόγου, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία οπαδών στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση για τη διεξαγωγή του φιλικού αυτού αγώνα είναι στρατηγική, καθώς αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της επανέναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Επιστροφή στις προπονήσεις και ρεπό

Πριν από τον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, είχε παραχωρήσει στους παίκτες του πέντε ημέρες ρεπό. Αυτή η ανάπαυλα δόθηκε μετά από μια σειρά επιτυχημένων αποτελεσμάτων για την ομάδα, η οποία είχε σημειώσει τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι νίκες αυτές επιτεύχθηκαν απέναντι σε σημαντικούς αντιπάλους, συγκεκριμένα τον Άρη, τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό, ενισχύοντας σημαντικά την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Μετά το πέρας του διαστήματος της διακοπής, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα επιστρέψουν κανονικά στις προπονήσεις τους την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας έτσι την επανένταξή τους στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Στόχος η διατήρηση της ετοιμότητας

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του φιλικού παιχνιδιού με τον Λεβαδειακό κρίθηκε αναγκαία, καθώς μεσολαβεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από την επιστροφή των παικτών στις προπονήσεις μέχρι την επίσημη επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οι άνθρωποι του «δικεφάλου του βορρά» έχουν αποφασίσει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα φιλικό παιχνίδι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας.

Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η ομάδα να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να διατηρήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό, αποφεύγοντας την απώλεια φόρμας λόγω της διακοπής. Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό έχει οριστεί να διεξαχθεί έξι ημέρες μετά την επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία και την επανέναρξη των προπονήσεων, παρέχοντας επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της αναμέτρησης.

Οι επόμενες επίσημες υποχρεώσεις

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες προσφέρει το απαραίτητο περιθώριο στις συλλογικές ομάδες να συνεχίσουν την προετοιμασία τους με τους διαθέσιμους παίκτες. Για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο επίσημο ματς μετά το διάλειμμα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Σε αυτή την αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στην έδρα του, την Τούμπα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Ο αγώνας αυτός θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της ομάδας στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά την περίοδο των φιλικών και των προπονήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit