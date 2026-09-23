Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague: Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της πρεμιέρας του στην Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί. Ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επιβεβαίωσε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Η επιστροφή του διεθνή φόργουορντ αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την ομάδα στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η επιστροφή του Ρογκαβόπουλου και η κατάσταση των παικτών

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού λόγω τραυματισμού, ήταν αμφίβολος για τον αγώνα με την Παρί. Ωστόσο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε ότι ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για το ματς. Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και προπονείται κανονικά από τη Δευτέρα, γεγονός που του επιτρέπει να δώσει το παρών κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι και ο Δημήτρης Μωραΐτης θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Για τους υπόλοιπους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο Ομπράντοβιτς ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, χωρίς να προσδιορίσει το ακριβές διάστημα της απουσίας τους.

Η προετοιμασία της ομάδας και οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση της προετοιμασίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την παρουσία τραυματιών παικτών και την απουσία άλλων λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες. Παρόλα αυτά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που πάλεψαν οι παίκτες στα φιλικά παιχνίδια. Όπως δήλωσε, όλοι μαζί έκαναν προπονήσεις για δέκα ημέρες, χωρίς να υπολογίζονται οι τραυματίες.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι κανείς παίκτης δεν είναι στο 100% της φυσικής του κατάστασης αυτή τη στιγμή, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά και οι παίκτες προτιμούν τους αγώνες από τις προπονήσεις. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να προετοιμαστεί σωστά και να παλέψει με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι με την Παρί και οι πληροφορίες για τον αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center, στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε ότι η ομάδα έχει στη διάθεσή της πολλές πληροφορίες για τον αντίπαλο, καθώς η Παρί έχει αγωνιστεί και στο Σούπερ Καπ. Περιέγραψε το παιχνίδι της Παρί ως ένα παιχνίδι με «πολύ τρανζίσιον και πολλά τρίποντα».

Ο Σέρβος τεχνικός έκανε επίσης ειδική αναφορά στην παρουσία τεσσάρων Γάλλων παικτών στην ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς και στον Μπάντιο που μιλά γαλλικά, σχολιάζοντας ότι αυτό δημιουργεί μια «ξεχωριστή σύνδεση» μεταξύ τους. Αναφέρθηκε επίσης στους Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, σημειώνοντας ότι «πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους».

Η σημασία της πρεμιέρας και η συγκέντρωση του προπονητή

Σχετικά με το αν το πρώτο παιχνίδι της Euroleague είναι ξεχωριστό λόγω της επιστροφής του ίδιου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απάντησε ότι «το πρώτο παιχνίδι της Euroleague σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό». Διευκρίνισε ότι τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά για τον ίδιο αυτή τη στιγμή. Το μυαλό του είναι αποκλειστικά στραμμένο στην προετοιμασία του αγώνα.

Ο προπονητής τόνισε ότι η συγκέντρωσή του είναι πλήρως στο παιχνίδι. Σε μια πιο ανάλαφρη ερώτηση για το αν οι Γάλλοι παίκτες βάζουν την ίδια μουσική στα αποδυτήρια, ο Ομπράντοβιτς απάντησε ότι πρόκειται για «ερώτηση για αυτούς, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα αποδυτήρια».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta