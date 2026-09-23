Ολυμπιακός: Διαγωνισμός για δωρεάν ταξίδι στην Ισπανία για δύο μεγάλους αγώνες

Το PS Blog και η Allwyn, επίσημος συνεργάτης της EuroLeague, δίνουν την ευκαιρία σε έναν τυχερό φίλαθλο και τον συνοδό του να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Πρόκειται για ένα δωρεάν ταξίδι στην Ισπανία, με σκοπό την παρακολούθηση δύο μεγάλων εκτός έδρας αναμετρήσεων του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν σε δύο διαφορετικές πόλεις, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό ταξίδι μπάσκετ.

Ένα μοναδικό ταξίδι στην καρδιά της Euroleague

Η Allwyn, ως επίσημος συνεργάτης της EuroLeague, σε συνεργασία με το PS Blog, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους λάτρεις του μπάσκετ. Ένας τυχερός νικητής, μαζί με ένα άτομο της επιλογής του, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό όχι από την οθόνη, αλλά από κοντά, ζώντας την ατμόσφαιρα των αγώνων στην Ισπανία.

Αυτό το ξεχωριστό ταξίδι περιλαμβάνει επισκέψεις σε δύο ισπανικές πόλεις, τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, όπου θα διεξαχθούν δύο μεγάλες αναμετρήσεις της EuroLeague. Η εμπειρία αυτή υπόσχεται να είναι ένα ταξίδι γεμάτο μπάσκετ, προσφέροντας μια αξέχαστη ευρωπαϊκή αθλητική περιπέτεια.

Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στην Ισπανία

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για δύο σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις στην EuroLeague, οι οποίες θα διεξαχθούν σε ισπανικό έδαφος. Η πρώτη στάση για την ομάδα είναι η Βαλένθια, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στις 13 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στη Βαρκελώνη για να αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα. Αυτές οι δύο συναντήσεις αποτελούν το επίκεντρο του διαγωνισμού, καθώς ο τυχερός νικητής και ο συνοδός του θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στις κερκίδες και των δύο γηπέδων.

Δύο πόλεις, μία αξέχαστη εμπειρία

Το ταξίδι προσφέρει μια διπλή εμπειρία, συνδυάζοντας την παρακολούθηση κορυφαίου μπάσκετ με την εξερεύνηση δύο μεγάλων ισπανικών πόλεων. Η πρώτη πόλη που θα επισκεφθούν οι τυχεροί θα είναι η Βαλένθια, όπου θα ζήσουν την πρώτη «EuroLeague night». Μετά τον αγώνα, θα μεταβούν στην Βαρκελώνη για τη δεύτερη αναμέτρηση.

Αυτή η διαδρομή μεταξύ Βαλένθια και Βαρκελώνης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται στις κερκίδες για δύο μεγάλες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, βιώνοντας από κοντά την ένταση και το πάθος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πώς να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν αυτό το μοναδικό ταξίδι, περισσότερες λεπτομέρειες για τον μεγάλο διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του PS Blog. Εκεί μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος.

Η EuroLeague, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, δεν περιορίζεται απλώς στη διεξαγωγή αγώνων στην Ισπανία, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ταξιδέψουν μέχρι εκεί και να γίνουν μέρος της δράσης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί μια ευκαιρία για τους λάτρεις του Ολυμπιακού να υποστηρίξουν την ομάδα τους σε δύο κρίσιμα παιχνίδια εκτός έδρας.

Σημαντικές επισημάνσεις και όροι

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο PS Blog, ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι για τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία επιλογής του νικητή.

Επιπλέον, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχουν επίσης σαφείς επισημάνσεις σχετικά με τον αρμόδιο ρυθμιστή, την ΕΕΕΠ, και προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Για όσους χρειάζονται βοήθεια, παρέχεται η γραμμή συμβουλευτικής του ΕΟΠΑΕ, με αριθμό 1114, και η γενική προτροπή για υπεύθυνο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta