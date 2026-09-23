Η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα τον Χαβιέρ Αγκίρε ως νέο προπονητή της

Ο Χαβιέρ Αγκίρε είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Βαλένθια, όπως ανακοινώθηκε από τον ισπανικό σύλλογο. Ο έμπειρος τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «νυχτερίδων», αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν. Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε, με τον Αγκίρε να παρουσιάζεται επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η αναζήτηση και η επιλογή του νέου τεχνικού

Η Βαλένθια βρισκόταν σε αναζήτηση νέου προπονητή για ένα διάστημα, μετά την απόφαση να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Κάρλος Κορμπεράν. Ο Κορμπεράν, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει τεχνικός του Ολυμπιακού, αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας λόγω του κακού ξεκινήματος που σημείωσαν οι «νυχτερίδες» στο πρωτάθλημα της La Liga.

Αρχικά, οι ιθύνοντες της Βαλένθια είχαν προσεγγίσει δύο πρώην τεχνικούς που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, τον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, και οι δύο προπονητές απέρριψαν τις προτάσεις του ισπανικού συλλόγου, οδηγώντας την ομάδα στην επιλογή του Χαβιέρ Αγκίρε, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει προπονητής της εθνικής ομάδας του Μεξικού.

Οι όροι της συμφωνίας και η διάρκεια

Ο σύλλογος της Βαλένθια επιβεβαίωσε τον διορισμό του 67χρονου Μεξικανού τεχνικού, διευκρινίζοντας τους όρους της συνεργασίας. Ο Χαβιέρ Αγκίρε θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης οψιόν επέκτασης της παραμονής του για έναν επιπλέον χρόνο.

Η ενεργοποίηση αυτής της οψιόν εξαρτάται από την ικανοποίηση της διοίκησης της Βαλένθια από το έργο και τα αποτελέσματα του προπονητή κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Το επίσημο ανακοινωθέν της Βαλένθια ΚΦ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Βαλένθια ΚΦ κατέληξε σε συμφωνία με τον Χαβιέρ Αγκίρε ως τον νέο προπονητή της πρώτης ομάδας. Ο Μεξικανός προπονητής θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και ο σύλλογος θα έχει την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο».

Η πλούσια προπονητική πορεία του Χαβιέρ Αγκίρε

Ο Χαβιέρ Αγκίρε, γεννημένος στην Πόλη του Μεξικού την 1η Δεκεμβρίου του 1958, φέρνει στην Βαλένθια μια εκτενή και πολυετή προπονητική εμπειρία. Πριν αναλάβει τις «νυχτερίδες», είχε μια σημαντική πορεία με την εθνική ομάδα της χώρας του, το Μεξικό. Με την εθνική ομάδα, οδήγησε το Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA το 2016.

Η παρουσία του σε Παγκόσμια Κύπελλα ως προπονητής του Μεξικού δεν περιορίζεται μόνο στο 2016, καθώς είχε καθοδηγήσει την ομάδα και στις διοργανώσεις της Κορέας/Ιαπωνίας το 2002, καθώς και στη Νότια Αφρική το 2010, συμπληρώνοντας τρεις εμφανίσεις σε κορυφαία διεθνή τουρνουά. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Αγκίρε έχει προπονήσει αρκετές ομάδες της Λα Λίγκα, όπως την Οσασούνα, την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Ρεάλ Σαραγόσα, την Εσπανιόλ, τη Λεγκανές και τη Μαγιόρκα. Επιπλέον, διαθέτει διεθνή εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους και εθνικές ομάδες στην Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Μεξικό.

Σημαντικές διακρίσεις και επιτεύγματα

Κατά τη διάρκεια της μακράς προπονητικής του πορείας, ο Χαβιέρ Αγκίρε έχει σημειώσει αρκετές σημαντικές επιτυχίες. Στην Ισπανία, ένα από τα κυριότερα επιτεύγματά του ήταν η πρόκριση στο Champions League της UEFA με την Οσασούνα, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά του να οδηγεί ομάδες σε υψηλό επίπεδο.

Σε διεθνές επίπεδο, με την εθνική ομάδα του Μεξικού, έχει κατακτήσει το CONCACAF Gold Cup δύο φορές, το 2009 και το 2025, καθώς και το CONCACAF Nations League για την περίοδο 2024-25. Στην πατρίδα του, το Μεξικό, ο Αγκίρε έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Πατσούκα το 1999, ενώ έχει επίσης κερδίσει το CONCACAF Champions League με την Μοντερέι το 2021.

Η επίσημη παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

Ο Χαβιέρ Αγκίρε αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στα μέσα ενημέρωσης ως ο νέος προπονητής της Βαλένθια την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τύπου του ιστορικού γηπέδου της ομάδας, του Καμπ ντε Μεστάγια. Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους εκπροσώπους του Τύπου και να αναλύσει τα πρώτα του σχέδια για τη νέα του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta