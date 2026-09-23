Ο Τρινκιέρι μίλησε για τον Μυστακίδη, τον Όσμαν και την πορεία του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε συνέντευξη στο σέρβικο μέσο «Meridian Sport», όπου μίλησε με θετικά λόγια για τον Τέλη Μυστακίδη. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας τις προκλήσεις και το όραμα για την ομάδα, καθώς και στη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας τις λεπτομέρειες που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο Τρινκιέρι για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι τοποθετήθηκε για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, βρίσκοντας πολλές ομοιότητες με την Παρτιζάν. Ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία και τίτλους, αν και αυτά ανήκουν σε μια αρκετά μακρινή εποχή. Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως του αρέσουν οι προκλήσεις αυτού του είδους, καθώς «όταν δεν έχεις σχεδόν τίποτα, είναι πιο εύκολο, γιατί το αποδέχεσαι και δουλεύεις κάθε μέρα και αρχίζεις να το συναρμολογείς κομμάτι-κομμάτι».

Για τον Τρινκιέρι, η πίεση δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς σημαίνει ότι υπάρχει νόημα και προσδοκίες. Ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα είναι ακόμα μακριά από το επιθυμητό επίπεδο. Πρέπει να αναπληρωθεί κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε μία σεζόν, καθώς υπάρχει μια απόσταση τριών επιπέδων. Αυτό αφορά όχι μόνο τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά ολόκληρη την οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων του καθαριστή δαπέδων, του λογιστή και ατόμων που γράφουν email στο υψηλότερο επίπεδο. Απαιτείται χρόνος, πολλή αφοσίωση και η επιθυμία κάθε ατόμου στον σύλλογο να γίνει καλύτερο, ώστε να αποκτηθεί ανταγωνισμός. Ο Τρινκιέρι ξεκαθάρισε ότι δεν ακούει όσους μιλούν για τίτλους.

Η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν

Σχετικά με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι εξήγησε ότι η ομάδα βρισκόταν τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο στο οποίο ήθελαν να βρίσκονται. Υπήρχε η ανάγκη για έναν βασικό φόργουορντ στη θέση «3». Ο πρόεδρος ρώτησε τον Τρινκιέρι ποιος ήταν ο καλύτερος για τη θέση αυτή. Ο προπονητής απάντησε πως, από όλους τους παίκτες που μπορούσαν να σκεφτούν, ο καλύτερος ήταν ο Τσέντι Όσμαν, παρόλο που είχε συμβόλαιο.

Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι ο πρόεδρος «έκανε όλα τα υπόλοιπα». Ο πρόεδρος γνώριζε ότι έπρεπε να γίνει μια κίνηση που θα έβαζε τη σφραγίδα της ομάδας και θα έστελνε το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει, ότι επιστρέφει με επιθυμίες και φιλοδοξίες. Η μεταγραφή του Όσμαν, σύμφωνα με τον Τρινκιέρι, ήταν πέρα από τον δικό του έλεγχο.

Ο ρόλος του προέδρου και οι κινήσεις στην ομάδα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε τον ρόλο του προέδρου, ο οποίος έχει όραμα και γνώση στις επιχειρήσεις. Παρόλο που δεν γνωρίζει πολλά από μπάσκετ, μαθαίνει καθημερινά και ρωτάει. Ο πρόεδρος, ως εξαιρετικός επιχειρηματίας, αντιλαμβάνεται την ανάγκη για κινήσεις που είναι «έξω από τα συνηθισμένα» και «έξω από το καλούπι».

Ο προπονητής μίλησε επίσης για τη δημιουργία της ομάδας, αναφέροντας ότι ο Νικ ήταν ο στόχος από την πρώτη μέρα. Ο Νικ περιγράφεται ως πραγματικός πλέι μέικερ, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτιζάν, ανέβηκε επίπεδο και γνωρίζει την Ελλάδα.

Προσδοκίες για το μέλλον και τη Euroleague

Σε ερώτηση για το αν περιμένει τον ΠΑΟΚ στη EuroLeague, ο Αντρέα Τρινκιέρι απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν περιμένει τίποτα. Οι προσδοκίες του περιορίζονται στην επόμενη προπόνηση και στον επόμενο αγώνα. Διευκρίνισε ότι το ζήτημα της EuroLeague είναι ένα ερώτημα που αφορά τη διοίκηση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta