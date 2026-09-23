Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το όραμα για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο Χαριστέα

Η Εθνική Ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της πρεμιέρας με τη Σερβία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Allwyn Game Time.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε εκτενώς για την αδιαπραγμάτευτη επιλογή του να φορέσει το εθνόσημο, εκφράζοντας τη δέσμευσή του στην Εθνική Ομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Καρέτσας έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, σκιαγραφώντας τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Οι φιλόδοξοι στόχοι για την Εθνική Ομάδα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε με σαφήνεια στους μεγάλους στόχους που έχει θέσει για την Εθνική Ομάδα, εκφράζοντας την πεποίθησή του για τις δυνατότητές της. Στο επίκεντρο των φιλοδοξιών του βρίσκεται η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο ανερχόμενος ποδοσφαιριστής τόνισε και τον στόχο της παρουσίας της Ελλάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας και της αφοσίωσης για την επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων.

Η νέα σελίδα στην καριέρα του και οι συμπαίκτες

Στη συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε στη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην καριέρα του με τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο φίλος και συμπαίκτης του, Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός μετά τον τραυματισμό που υπέστη, δείχνοντας την αλληλεγγύη του.

Επίσης, ο Καρέτσας αποκάλυψε τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Χρήστος Τζόλης στην προσαρμογή του στα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας, αναδεικνύοντας τη στήριξη που έλαβε από τον έμπειρο συμπαίκτη του. Επιπλέον, επέλεξε τους Κώστα Τσιμίκα, Μπάμπη Κωστούλα και Λάζαρο Ρότα για μια ιδιαίτερη αποστολή, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι αυτή η αποστολή θα στεφθεί με επιτυχία.

Το μήνυμα-έκπληξη από τον Άγγελο Χαριστέα

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας, ήταν το μήνυμα-έκπληξη που έλαβε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το μήνυμα προήλθε από τον Άγγελο Χαριστέα, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Άγγελος Χαριστέας, με την ευχή του, παρότρυνε τον Καρέτσα να κατακτήσει την Bundesliga, ακολουθώντας τα δικά του βήματα και επιτυχίες στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αυτή η ευχή αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή αναγνώρισης και ενθάρρυνσης για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Η καλύτερη ενδεκάδα και ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποδέχθηκε το challenge που του έθεσε η Λίλα Κουντουριώτη, δημιουργώντας την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών. Αυτή η διαδικασία έδωσε την ευκαιρία στον νεαρό παίκτη να μοιραστεί τις ποδοσφαιρικές του προτιμήσεις και τις επιλογές του.

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, ο Καρέτσας αποκάλυψε επίσης ποιον θεωρεί τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, προσφέροντας μια προσωπική του άποψη για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους μεγάλους πρωταγωνιστές του.

Η υποστήριξη του Allwyn Game Time στις ακαδημίες

Η εκπομπή Game Time, στο πλαίσιο της οποίας φιλοξενήθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn». Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση του αθλητισμού στη βάση.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Game Time προσφέρει επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των νέων ταλέντων και στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki