Ο Άρης αξιοποιεί τη διακοπή για αξιολόγηση του ρόστερ

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, την πρώτη πραγματική ευκαιρία να αξιολογήσει το εκτεταμένο ρόστερ της ομάδας. Αυτό το διάστημα κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού αγωνιστικού κορμού, καθώς και για τον καθορισμό των ρόλων των ποδοσφαιριστών. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της αγωνιστικής λειτουργίας των «κιτρινόμαυρων».

Ο χρόνος που έλειψε από τον προπονητή

Η διακοπή του πρωταθλήματος παρέχει στον Μιχάλη Γρηγορίου κάτι που του έλειψε στο αρχικό στάδιο της σεζόν: τον χρόνο για συνεχή και απρόσκοπτη δουλειά. Μέχρι τώρα, η πίεση των διαδοχικών επίσημων υποχρεώσεων δεν επέτρεπε την ενδελεχή αξιολόγηση και την εις βάθος προπόνηση. Πλέον, ο Έλληνας τεχνικός έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην οργάνωση και τη βελτίωση της ομάδας.

Για τον Άρη, η συγκεκριμένη περίοδος δεν αφορά μόνο την αγωνιστική βελτίωση, αλλά και μία ευρύτερη αξιολόγηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Γρηγορίου καλείται να ξεκαθαρίσει τις επιλογές του, να καθορίσει τους ρόλους των παικτών και να αρχίσει να διαμορφώνει έναν πιο σταθερό κορμό που θα αποτελέσει τη βάση για το μέλλον.

Το μεγάλο ρόστερ και η ανάγκη για συνοχή

Ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτής της αξιολόγησης είναι το μέγεθος του ρόστερ. Οι «κιτρινόμαυροι» διαθέτουν 32 ποδοσφαιριστές, αριθμός που θεωρείται μεγάλος, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ομάδα συμμετέχει σε δύο διοργανώσεις. Η μία από αυτές, το Κύπελλο, δεν προσφέρει σταθερά παιχνίδια σε εβδομαδιαία βάση, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση ακόμα πιο περίπλοκη.

Οι αριθμοί του πρώτου μήνα είναι ενδεικτικοί της κατάστασης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει χρησιμοποιήσει ήδη 26 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στα οκτώ πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Αυτά περιλαμβάνουν πέντε αγώνες στο Πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο, δηλαδή περίπου το 80% του διαθέσιμου ρόστερ. Οι συνεχείς αλλαγές, που προέκυψαν από τις ανάγκες διαχείρισης, τις διαφορετικές απαιτήσεις των αγώνων και τη σταδιακή ένταξη νέων προσώπων, οδήγησαν σε έλλειψη συνοχής στην ομάδα.

Στόχοι για τον βασικό κορμό της ομάδας

Η διακοπή προσφέρει πλέον τη δυνατότητα για μία πιο καθαρή και εις βάθος αξιολόγηση. Ο στόχος δεν είναι απλώς ο αριθμητικός περιορισμός του γκρουπ των παικτών, αλλά η διαμόρφωση μιας πιο συγκεκριμένης βάσης. Πρόκειται για ένα σύνολο περίπου 22 με 24 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα έχουν πιο ξεκάθαρους ρόλους, θα αναπτύξουν μεγαλύτερη συνοχή και θα δημιουργήσουν σταθερότερες συνεργασίες εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό το «γκρουπ» θα αποτελέσει τον πυρήνα πάνω στον οποίο θα μπορεί να δουλεύει καθημερινά το τεχνικό επιτελείο.

Το μήνυμα του Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές

Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου προς τους ποδοσφαιριστές ήταν σαφές και χαρακτηριστικό, εκφράστηκε από την πρώτη κιόλας προπόνηση μετά το ρεπό. Ο προπονητής του Άρη τόνισε: «Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απ' όλους στις επόμενες προπονήσεις. Είστε πολλοί και δεν είναι εύκολο. Οι περισσότεροι έχετε πάρει ευκαιρίες. Δώστε τα όλα σε αυτή τη διακοπή και δείξτε μου αυτά που θέλω».

Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει τη λογική με την οποία αντιμετωπίζεται το επόμενο διάστημα. Είναι δεδομένο ότι η καθημερινή παρουσία, η ένταση στην προπόνηση και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Για τον Γρηγορίου, η διακοπή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ποιοι παίκτες μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί ο Άρης στο επόμενο κομμάτι της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta