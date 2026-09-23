Ο Αντρέ Ονάνα και η εντυπωσιακή θεραπεία με βεντούζες

Ο τερματοφύλακας Αντρέ Ονάνα έγινε πρόσφατα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού μοιράστηκε ένα βίντεο από μία ιδιαίτερα έντονη συνεδρία θεραπείας με βεντούζες. Ο Καμερουνέζος γκολκίπερ της Τράμπζονσπορ γέμισε σχεδόν όλο του το σώμα με δεκάδες ποτήρια, προκαλώντας αίσθηση με την επιλογή του για μυϊκή αποκατάσταση. Η εικόνα του, που περιλάμβανε και φωτιές, τράβηξε τα βλέμματα του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν την ασυνήθιστη προσέγγισή του.

Η θεραπεία που έγινε viral

Ο Αντρέ Ονάνα, ο 30χρονος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Τράμπζονσπορ της Τουρκίας, αποφάσισε να δημοσιεύσει στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την αποθεραπεία του. Το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος τον δείχνει στο τραπέζι της αποθεραπείας, έχοντας γεμίσει το σώμα του με ποτήρια για τη γνωστή θεραπεία με βεντούζες. Αυτή η ανάρτηση είχε ως αποτέλεσμα ο Καμερουνέζος αθλητής να γίνει γρήγορα viral, καθώς η εικόνα του με το σώμα του καλυμμένο από βεντούζες έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η κίνηση του Ονάνα να μοιραστεί αυτή την προσωπική στιγμή από την αποκατάστασή του προσέλκυσε την προσοχή, όχι μόνο των φίλων του ποδοσφαίρου, αλλά και ενός ευρύτερου κοινού. Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν έδειξαν μια ιδιαίτερα έντονη συνεδρία cupping therapy, όπως αναφέρεται η θεραπεία με βεντούζες, με το θέαμα να κρίνεται από πολλούς ως εντυπωσιακό και ασυνήθιστο για το μέγεθός του.

Η μέθοδος της αποκατάστασης

Η θεραπεία με βεντούζες αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται συχνά από πολλούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα. Χρησιμοποιείται ευρέως ως μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης και της φροντίδας των μυών, με στόχο την ανακούφιση από πόνους και την προώθηση της ευεξίας. Πολλοί επαγγελματίες αθλητές την εντάσσουν στο πρόγραμμά τους για να βοηθήσουν στην ανάρρωση μετά από έντονες προπονήσεις ή αγώνες.

Στην περίπτωση του Αντρέ Ονάνα, η συνεδρία που επέλεξε ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Δεκάδες ποτήρια τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σώματός του, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειάς του. Αυτή η πληθώρα βεντουζών έδωσε την εντύπωση ότι ο τερματοφύλακας «το τερμάτισε», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, πηγαίνοντας τη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα άλλο επίπεδο έντασης και εφαρμογής.

Ένα επιπλέον στοιχείο που καθιστά το βίντεο ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι η παρουσία φωτιών. Κάποιες φωτιές φαίνονται στο βίντεο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, προσδίδοντας ένα οπτικά ισχυρό και ασυνήθιστο θέαμα στην όλη διαδικασία αποκατάστασης του Καμερουνέζου γκολκίπερ.

Η πορεία του Καμερουνέζου γκολκίπερ

Ο Αντρέ Ονάνα, ο οποίος είναι 30 ετών, έχει μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πριν καταλήξει στην Τουρκία. Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, έχοντας περάσει από την Ίντερ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η παρουσία του σε τόσο υψηλό επίπεδο υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή φροντίδα και αποκατάσταση του σώματός του.

Πλέον, ο Ονάνα αγωνίζεται με τα χρώματα της Τράμπζονσπορ, της ομάδας της Τραπεζούντας, στην τουρκική Super League. Η επιλογή του να μοιραστεί δημόσια τις μεθόδους αποκατάστασης που ακολουθεί, όπως η έντονη συνεδρία με βεντούζες, συνεχίζει να τραβάει την προσοχή, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και για τις προσωπικές του επιλογές στην προετοιμασία και συντήρηση της φυσικής του κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta