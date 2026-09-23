Ο ΠΑΟΚ κοντά σε ιστορική συμφωνία με το ΣΠΟΡ FM ΤV για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την επίτευξη μιας σημαντικής συμφωνίας με το ΣΠΟΡ FM ΤV, η οποία αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας για την επόμενη τριετία στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα ενός deal που φέρεται να έχει συναφθεί μεταξύ του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ, Γιάννη Αλαφούζου, και του Ιβάν Σαββίδη. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων και των εσόδων του συλλόγου.

Οι προχωρημένες συζητήσεις και το deal

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη, ως εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, και τον Γιάννη Αλαφούζο, για λογαριασμό του ΣΠΟΡ FM ΤV, βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του ΠΑΟΚ για την επόμενη τριετία, αποκλειστικά για την ελληνική αγορά. Η φημολογούμενη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δείχνει ότι οι επαφές έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Το ΣΠΟΡ FM ΤV φέρεται να έχει υποβάλει μία πρόταση που χαρακτηρίζεται ως «μαμούθ» προς τους Θεσσαλονικείς. Αυτή η εξαιρετικά υψηλή προσφορά έχει φέρει τον ΠΑΟΚ πολύ κοντά στην υπογραφή του συμβολαίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση αυτής της συνεργασίας, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του Γιάννη Αλαφούζου

Το ΣΠΟΡ FM ΤV αποτελεί το τελευταίο μεγάλο τηλεοπτικό εγχείρημα του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Η δημιουργία αυτού του νέου καναλιού σηματοδοτεί την είσοδο ενός ισχυρού παίκτη στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα. Οι κινήσεις του ΣΠΟΡ FM ΤV δείχνουν μια σαφή στρατηγική για την απόκτηση σημαντικού αθλητικού περιεχομένου.

Ήδη, το ΣΠΟΡ FM ΤV έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης για άλλες σημαντικές διοργανώσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών των διοργανώσεων συγκαταλέγεται το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα της χώρας. Η απόκτηση των δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες του νέου καναλιού να εδραιωθεί δυναμικά στην αγορά.

Φιλοδοξίες για πρωταγωνιστικό ρόλο στη Super League

Πέραν της επικείμενης συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ, το ΣΠΟΡ FM ΤV έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην κεντρική διαχείριση της Super League. Αυτή η φιλοδοξία δείχνει ότι το κανάλι δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση μεμονωμένων τηλεοπτικών δικαιωμάτων ομάδων. Αντιθέτως, επιδιώκει να αποκτήσει ευρύτερη επιρροή και να διαμορφώσει το τηλεοπτικό τοπίο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η προσπάθεια για ανάληψη κεντρικού ρόλου στη διαχείριση των δικαιωμάτων της Super League αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής σημασίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για το ΣΠΟΡ FM ΤV στις μελλοντικές του κινήσεις.

Το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΠΑΟΚ

Εάν η συμφωνία με το ΣΠΟΡ FM ΤV οριστικοποιηθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία του «δικεφάλου του Βορρά». Αυτό το γεγονός αναδεικνύει το μέγεθος της πρότασης που έχει κατατεθεί από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου. Η οικονομική διάσταση της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας νέα δεδομένα στα έσοδα του συλλόγου.

Η ιστορική αυτή συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομική θέση του ΠΑΟΚ για την επόμενη τριετία. Η εξασφάλιση ενός τόσο μεγάλου τηλεοπτικού συμβολαίου μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και να επιτρέψει στον σύλλογο να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις. Η οριστικοποίηση του deal αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit