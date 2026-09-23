Ο Ντάνιελ Λέβι έλαβε αποζημίωση 31 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ

Ο Ντάνιελ Λέβι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Τότεναμ για 25 χρόνια, έλαβε μια αποζημίωση ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό του καταβλήθηκε μετά την απόλυσή του, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η αποζημίωση περιελάμβανε τον μισθό του, το μπόνους για το έτος, καθώς και το πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων του συλλόγου. Αυτό το υπέρογκο ποσό συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχουν δοθεί σε στελέχη στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο τερματισμός της θητείας του Λέβι

Η θητεία του Ντάνιελ Λέβι ως προέδρου της Τότεναμ ολοκληρώθηκε ξαφνικά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν και απολύθηκε από τη θέση του. Ο Άγγλος επιχειρηματίας είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο για 25 ολόκληρα χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα γνώρισε σημαντικές στιγμές.

Μετά την απόλυσή του, ο Λέβι έλαβε μια σημαντική αποζημίωση, η οποία έφτασε τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρθηκε, κάλυψε τον μισθό του, το μπόνους που δικαιούνταν για το συγκεκριμένο έτος, αλλά και τα οφέλη από το πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων που είχε ο σύλλογος για τα στελέχη του. Η συγκεκριμένη αποζημίωση κατατάσσεται στις υψηλότερες που έχουν δοθεί σε διοικητικά στελέχη στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η αντικατάσταση και η παρέμβαση της οικογένειας Λιούις

Τον Ντάνιελ Λέβι αντικατέστησε ο Πίτερ Τσάρινγκτον, ο οποίος είχε ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Τότεναμ τον Μάρτιο του 2025. Ο ρόλος του Τσάρινγκτον ήταν να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της οικογένειας Λιούις εντός του συλλόγου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα «σπιρούνια».

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, μια περίοδο κατά την οποία η Τότεναμ κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League την τελευταία αγωνιστική, ο Πίτερ Τσάρινγκτον απευθύνθηκε στους φιλάθλους. Σε μια επιστολή που έγραψε, έκανε έμμεση αναφορά στην απόφαση για την απόλυση του Λέβι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγές στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο Τσάρινγκτον ανέφερε: «Τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναγνωρίσαμε ότι κάτι σεισμικό έπρεπε να αλλάξει στους Σπερς. Η οικογένεια Λιούις παρενέβη και ενέκρινε μια πλήρη επανεκκίνηση. Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε αψήφιστα και ήρθε αργότερα από ότι έπρεπε». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επιτακτική ανάγκη για αναδιάρθρωση.

Οι αλλαγές μετά την απομάκρυνση του Λέβι

Μετά την απομάκρυνση του Ντάνιελ Λέβι από την προεδρία, η οικογένεια Λιούις προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις στον σύλλογο. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε μια νέα στρατηγική, με στόχο την ενίσχυση και την αναγέννηση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης, εγκρίθηκε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι «πετεινοί» προχώρησαν σε κινήσεις που οδήγησαν στο σπάσιμο του προηγούμενου μεταγραφικού τους ρεκόρ. Επιπλέον, άλλαξαν την παλιά δομή μισθών του συλλόγου, φέρνοντας 10 νέους παίκτες στην ομάδα, με στόχο την αναβάθμιση του ρόστερ και την επίτευξη υψηλότερων στόχων.

Το ποσοστό του Λέβι στον σύλλογο

Παρά την απόλυσή του από τη θέση του προέδρου, ο Ντάνιελ Λέβι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό ποσοστό στον σύλλογο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω οικογενειακών καταπιστευμάτων, τα οποία του εξασφαλίζουν συνεχή παρουσία και επιρροή στην ιδιοκτησιακή δομή της Τότεναμ.

Σύμφωνα με τις αναφορές του συλλόγου, η οικογένεια του Άγγλου επιχειρηματία είναι δυνητικοί δικαιούχοι διακριτικών καταπιστευμάτων. Αυτά τα καταπιστεύματα κατέχουν τελικά το 27,38% του μετοχικού κεφαλαίου της ENIC. Η ENIC, με τη σειρά της, κατέχει το 88,30% της Tottenham Hotspur Limited, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του ποσοστού που συνδέεται έμμεσα με τον Λέβι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta