Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την ισχυρή του πεποίθηση ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος θα είναι αυτή κατά την οποία ο Παναθηναϊκός θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας. Η δήλωση αυτή έγινε σε τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου συζήτησε για την πορεία της ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάκτηση του τίτλου θα έρθει μετά από 17 χρόνια. Ο κ. Τσίπρας φιλοξενήθηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ, όπου είχε έναν διάλογο με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά.

Η τηλεοπτική φιλοξενία και τα «ερυθρόλευκα» αισθήματα

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής στον ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε καλεσμένος των δημοσιογράφων Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά. Ο Δημήτρης Οικονόμου, γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, αναφέρθηκε στην αξιόλογη πορεία που διαγράφει ο Παναθηναϊκός τη φετινή αγωνιστική σεζόν, θέτοντας το πλαίσιο για τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο κ. Οικονόμου σχολίασε αρχικά με χιούμορ την κατάσταση, δηλώνοντας: «Είμαι στη δύσκολη θέση να κάθομαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα με τον Παναθηναϊκό που πάει καλά». Αυτή η παρατήρηση έδειξε το κλίμα της συζήτησης, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια χαλαρή διάθεση και φιλικό πνεύμα μεταξύ των συνομιλητών.

Ο διάλογος για την «επιβίωση» στο κανάλι

Στην αρχική χιουμοριστική τοποθέτηση του Δημήτρη Οικονόμου, ο Αλέξης Τσίπρας αποκρίθηκε άμεσα, συνεχίζοντας το παιχνίδι των λέξεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρώτησε τον δημοσιογράφο με νόημα: «Ε, δεν ξέρω πως επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι», αναφερόμενος προφανώς στην παρουσία του ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού σε ένα περιβάλλον με φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Οικονόμου απάντησε στον κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας την μακροχρόνια παρουσία του στον τηλεοπτικό σταθμό. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ε, τα καταφέρνω 15-16 χρόνια τώρα. Μπαίνω στη 17η σεζόν, οπότε κάτι καλό γίνεται». Αυτή η ανταλλαγή σχολίων ανέδειξε την άνεση και το χιούμορ που επικρατούσε μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στην εκπομπή.

Η ξεκάθαρη πρόβλεψη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Οικονόμου έθεσε την κρίσιμη ερώτηση στον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με τις προοπτικές του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου. Συγκεκριμένα, ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα: «Θα το πάρετε φέτος;», αναμένοντας την απάντησή του για το ενδεχόμενο πρωταθλήματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς καμία διστακτικότητα, απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα στην ερώτηση. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Ε, αν δεν τον πάρουμε και φέτος! Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την ισχυρή πίστη του στην ομάδα και την πεποίθησή του ότι η φετινή χρονιά είναι η κατάλληλη για την επιστροφή στην κορυφή. Πρόσθεσε επίσης ότι «Πάντως έχουμε καλή ομάδα», ενισχύοντας την άποψή του για τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού.

Η προσμονή μετά από 17 χρόνια

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός αναζητά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από μια περίοδο 17 ετών. Η πεποίθηση του πρώην Πρωθυπουργού ότι «φέτος είναι η χρονιά» για την ομάδα του, αντικατοπτρίζει την προσδοκία πολλών φιλάθλων του «τριφυλλιού» για την επιστροφή στους τίτλους. Η μακρά αναμονή προσδίδει επιπλέον βάρος στην πρόβλεψή του, η οποία εκφράστηκε με τόση σιγουριά.

Η αναφορά του κ. Τσίπρα στην «καλή ομάδα» που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, υποδηλώνει ότι η αισιοδοξία του βασίζεται σε συγκεκριμένα αγωνιστικά δεδομένα και στην εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο στο γήπεδο. Η δήλωση «αν δεν τον πάρουμε και φέτος! Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε» τονίζει το υψηλό επίπεδο προσδοκιών που υπάρχουν γύρω από την πορεία της ομάδας τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta